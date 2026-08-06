La DGT pone en marcha un dispositivo especial de tráfico con motivo del 88 Descenso Internacional del Sella

Agente de la Guardia Civil de Tráfico - EUROPA PRESS

OVIEDO 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico activará un dispositivo especial de regulación, vigilancia y gestión de la movilidad con el objetivo de garantizar la seguridad vial y facilitar los desplazamientos durante la celebración del 88 Descenso Internacional del Sella este sábado 8 de agosto, uno de los acontecimientos deportivos y festivos con mayor afluencia de público del verano en Asturias.

El Descenso Internacional del Sella reúne cada año a miles de palistas y espectadores procedentes de toda España y del extranjero. En ediciones anteriores la asistencia alcanzó las 300.000 personas, entre participantes, visitantes, organizadores y público, cifras similares a las previstas para este año.

La competición, que discurre a lo largo de 20 kilómetros entre Arriondas y Ribadesella, genera además un importante movimiento de vehículos que acompañan a los piragüistas por carretera, así como numerosos desplazamientos peatonales y en el conocido Tren Fluvial.

Con el fin de afrontar este incremento de la movilidad, la DGT ha elaborado un Plan de Gestión de Tráfico y Seguridad Vial, cuyo objetivo es garantizar la máxima seguridad vial, mantener la fluidez de la circulación y responder con rapidez ante cualquier incidencia que pueda producirse durante el desarrollo del evento.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil desarrollará un papel esencial durante todo el operativo, siendo la responsable de la regulación y vigilancia de la circulación en las carreteras afectadas.

Más de 100 agentes establecerán dispositivos de control en los principales accesos a Arriondas y Ribadesella, velarán por el cumplimiento de las restricciones temporales de circulación, dirigirán el tráfico en los puntos de mayor intensidad circulatoria y supervisarán la circulación de la caravana de vehículos que acompaña a la prueba deportiva.

Este año, la DGT desplegará medios aéreos durante los días 7 y 8 de agosto, con la participación de un helicóptero y un dron, encargados de la vigilancia de las principales vías de acceso y de la zona de influencia del Descenso. Además, el helicóptero transmitirá imágenes en tiempo real al Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste-Cantábrico, lo que permitirá conocer de forma inmediata la situación de la circulación.

Desde el Centro de Gestión de Tráfico del Noroeste-Cantábrico se realizará un seguimiento permanente de la circulación durante todo el fin de semana mediante cámaras, paneles de mensaje variable y el resto de sistemas inteligentes de transporte, ofreciendo información actualizada a los conductores y coordinando las actuaciones con los distintos organismos participantes en el operativo.

La información sobre incidencias y estado de las carreteras estará disponible a través de los paneles de mensaje variable, el teléfono 011, los boletines de tráfico, las redes sociales oficiales de la DGT y el mapa de tráfico en tiempo real. Dentro de las medidas especiales de regulación previstas, el sábado 8 de agosto quedará restringida la circulación en la N-634 entre Llovio y Arriondas desde las 10.00 horas hasta la finalización de la prueba deportiva, pudiendo adelantarse el inicio de esta restricción si las circunstancias del tráfico así lo aconsejan.

Asimismo, entre las 07.00 y las 24.00 horas permanecerá prohibida la circulación para determinados vehículos pesados, transportes especiales y vehículos que transporten mercancías peligrosas en los tramos afectados de las carreteras N-634 y N-625.

Se recomienda a los conductores que tengan previsto desplazarse ese día hacia Arriondas, Ribadesella, Cangas de Onís, Covadonga o los Picos de Europa que planifiquen el viaje con antelación y utilicen los itinerarios recomendados. En particular, los vehículos que circulen por la A-8 con destino a Covadonga y Picos de Europa deberán utilizar la salida 300 para continuar por la AS-379 hasta Posada de Llanes y la AS-115 hasta el Alto de la Robellada, mientras que quienes procedan de la zona central de Asturias podrán acceder a Cangas de Onís y Arriondas a través de la salida 14 de la A-64, en Lieres para continuar por la N-634.

Finalmente, se recuerda que los vehículos que acompañen la prueba deben hacerlo sin realizar adelantamientos ni maniobras que puedan poner en riesgo la seguridad de los participantes o del resto de usuarios de la vía. En caso de avería, el vehículo deberá retirarse de la calzada con la mayor rapidez posible para evitar interrupciones de la circulación.