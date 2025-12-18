La DGT prevé 659.000 desplazamientos por carretera en Asturias durante la Navidad

Archivo - Retenciones en la Autopista A66 (Y). - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé que durante el periodo navideño se registren 659.000 desplazamientos por carretera en Asturias, dentro del dispositivo especial que se activará desde las 15.00 horas de este viernes, 19 de diciembre, hasta la medianoche del martes 6 de enero.

El operativo se desarrollará en tres fases, coincidiendo con las principales festividades. La primera, correspondiente a Navidad, se extenderá del 19 al 25 de diciembre, periodo en el que se esperan 251.000 desplazamientos en el Principado. La segunda fase abarcará Fin de Año, del 26 de diciembre al 1 de enero; mientras que la tercera, con motivo de Reyes, se prolongará del 2 al 6 de enero de 2026, fecha en la que concluirá el dispositivo especial.

Según informa Tráfico en una nota de prensa, para garantizar la seguridad vial y la fluidez del tráfico, la DGT contará con la máxima disponibilidad de sus medios humanos y técnicos, incluidos agentes de la Guardia Civil de Tráfico, centros de gestión, helicópteros y sistemas de control como radares, drones y cámaras.

Entre las medidas previstas figuran la paralización de obras, la restricción de pruebas deportivas que ocupen la calzada y limitaciones a la circulación de camiones en determinados tramos y horarios, así como actuaciones específicas ante condiciones meteorológicas adversas.

Tráfico insiste, además, en la importancia de no consumir alcohol antes de conducir, extremar la precaución en trayectos cortos y nocturnos y mantener la atención ante posibles cambios bruscos del tiempo, habituales en estas fechas.