Dieciocho heridos en los 41 accidentes registrados el fin de semana en las carreteras asturianas

Accidente - SEPA

OVIEDO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de accidentes de tráfico en las carreteras asturianas el último fin de semana asciende a 41. En esos siniestros han sido 18 las personas heridas de diversa consideración.

Según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press, el viernes día 5 de mayo fueron 16 los accidentes registrados, con tres heridos leves y otros dos sin valoración.

Al día siguiente, sábado 6 de mayo, se contabilizaron 17 accidentes, con 6 heridos leves y dos sin valoración. Por último, en la jornada de este domingo 7 de mayo dos personas resultaron heridas graves y otras tres leves en un total de ocho accidentes.