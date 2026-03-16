Diez heridos en los 38 accidentes registrados el fin de semana

Archivo - Corredor del Nalón - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El último fin de semana en las carreteras asturianas se ha saldado con un balance de 38 accidentes en los que diez personas ha resultado heridas leves, según los datos contabilizados por la Guardia civil y recogidos por Europa Press.

En la jornada del viernes 13 de marzo, fueron 13 los accidentes que se contabilizaron y cinco heridos leves. Al día siguiente, sábado 14 de marzo, también hubo 13 accidentes. Se registraron dos heridos más.

Por último, este domingo día 15 de marzo el número de siniestros registrados en las carreteras asturianas fue de doce en un día que terminó con tres heridos leves.