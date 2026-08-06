La Dirección General de Agenda 2030 presenta 'Qabilah', un proyecto para promover la inclusión de la juventud marroquí

El director general de Agenda 2030, Juan Ponte, y la trabajadora social de Asturias Acoge, Lorena Neira, presentan el proyecto 'Qabilah'. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 6 Ago. (EUROPA PRESS) - La Dirección General de Agenda 2030 ha presentado hoy el proyecto 'Qabilah', una iniciativa de cooperación internacional desarrollada por la organización Asociación Asturias Acoge y financiada por el Gobierno de Asturias. El programa promueve el desarrollo comunitario, el acceso al empleo, la educación y la inclusión social de la juventud marroquí en las localidades de Tetuán, Martil y Castillejos, al tiempo que impulsa actividades de sensibilización en Asturias para combatir prejuicios y estereotipos racistas.

El director general de Agenda 2030, Juan Ponte, y la trabajadora social de Asturias Acoge, Lorena Neira, han dado a conocer este jueves los objetivos de esta iniciativa, centrada en el acompañamiento a personas jóvenes y otros colectivos en situación de vulnerabilidad desde una perspectiva de desarrollo comunitario y fortalecimiento de las oportunidades de inclusión social.

En nota de prensa, el Principado explica que el proyecto cuenta este año con una subvención de 20.000 euros de la Dirección General de Agenda 2030. Además, el Gobierno de Asturias prevé incrementar esta financiación hasta los 30.000 euros en 2027, con el objetivo de reforzar y ampliar actuaciones.

Uno de los principales ejes de 'Qabilah' es el intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionales del ámbito socioeducativo de Asturias y Marruecos para mejorar la calidad de la intervención con la infancia y la juventud. Paralelamente, la iniciativa desarrolla actividades de sensibilización dirigidas a la sociedad asturiana para acercar la realidad marroquí, favorecer el conocimiento mutuo y contribuir a desmontar prejuicios y estereotipos racistas.

El proyecto integra las tres dimensiones de la Agenda 2030: la sostenibilidad social, mediante la reducción de las desigualdades y el fortalecimiento de la cohesión comunitaria; la sostenibilidad económica, al favorecer el acceso a un empleo digno, y la sostenibilidad ambiental, a través de la protección del entorno y la gestión responsable de los recursos.