La dirección de Podemos insiste en exigir a Ripa que entregue su acta de diputado

OVIEDO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Podemos en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) y actual coordinador de la dirección política de la formación en Asturias --Sofía Castañón está de baja-- ha vuelto este lunes a exigir al exsecretario general del partido, Daniel Ripa, que entregue su acta de diputado, dado que ha sido expulsado del partido.

Palacios ha ofrecido una rueda de prensa en la sala de prensa de la Junta General, acompañado por la responsable de Municipalismo y portavoz de la formación en Asturias, Ana Taboada.

"No deja de ser transfuguismo y una forma de corrupción política", ha llegado a decir Palacios en relación a la conducta de Ripa. Ha aclarado también Palacios que no van a expulsarle del grupo porque la legislación asturiana no permite aplicar el Pacto Antitransfuguismo y solo serviría para que, como ocurrió con el exdiputado de Ciudadanos, Armando Fernández Bartolomé pasase a otro grupo, con la asignación presupuestaria que eso supone.

El Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias, ha indicado, no contempla en su artículo 30 que se pueda aplicar el Pacto Antitransfuguismo y se impide que haya diputados no adscritos. Por lo tanto, no se va a expulsar a Ripa pero Palacios ha insistido en que lo que procede es que devuelva el acta. Eso sí, el de Podemos ha señalado la necesidad de reformar el estatuto de autonomía para también cambiar ese aspecto.

Palacios ha aprovechado además para aclarar que no tiene previsto expulsar a Ripa de ninguna comisión parlamentaria. Se le ha sustituido en las que formaba parte sí, pero Palacios ha dicho que ha trasladado al Letrado Mayor que no iba a dar ningún tipo de espectáculo por "respeto a la institución". Además, ha comentado que ya hay otros diputados en otros grupos, como Pedro Leal en Foro Asturias, que también fue expulsado de su partido y está en la misma situación.

Palacios ha dicho que es precisamente él, cuando se ausenta de las comisiones, el que permite que Ripa pueda formular las preguntas parlamentarias que previamente había registrado. Ha querido así rebajar la "épica" de la que presumiría el exsecretario general.

ANTECEDENTES

Podemos vive en Asturias desde hace tiempo una situación en la que conviven bajo la misma marca dos sectores enfrentados desde las primarias celebradas a finales de 2021 para dirigir el partido.

Rivalizaban en aquel proceso el exsecretario general Daniel Ripa y la actual coordinadora en Asturias y diputada nacional por Asturias, Sofía Castañón. Fue una campaña dura en la que finalmente se impuso Castañón.

Tras aquel resultado, se produjeron cambios, de tal forma que Ripa dejó de ser el portavoz de Podemos en el parlamento asturiano, función que pasó a desempeñar Rafael Palacios, afín a Castañón.

Con un ambiente enrarecido la formación morada afrontaba en Asturias a finales de 2022 otro proceso de primarias, el correspondiente para elegir al cabeza de lista para la Presidencia del Principado en las próximas elecciones autonómicas.

Con el antecedente del proceso anterior, la campaña se polarizó entre la candidata del sector afín a Castañón, encabezada por la entonces secretaria de Organización Alba Álvarez, y la candidatura de Covadonga Tomé, del sector de Daniel Ripa.

Así las cosas, en esta campaña resultó ganadora Covadonga Tomé. Desde entonces los encontronazos han sido frecuentes entre la candidata y los suyos con la dirección liderada por Sofía Castañón, actualmente de baja y que está siendo sustituida por Rafael Palacios. Tomé no aparece en los perfiles sociales de Podemos Asturias.

Recientemente fueron notificadas desde Madrid las expulsiones del partido de varios miembros de Podemos Asturias, entre ellos Daniel Ripa, por dañar la imagen. Cuando Palacios y Taboada dieron hace algo más de una semana una rueda de prensa para informar de esas expulsiones, el propio Ripa y afines hicieron acto de presencia para protestar. Algunos llegaron a interrumpir la rueda de prensa.

RESPALDO A TOMÉ EN GIJÓN

Mientras, los perfiles sociales de Podemos en Asturias seguían sin dar visibilidad a la candidata de la formación, Covadonga Tomé. No obstante, Tomé ha protagonizado este sábado un acto rodeada de apoyos en el salón de actos de la Empresa Municipal de Agua (EMA).

En la rueda de prensa de este lunes, Rafael Palacios ha dicho que en la dirección regional nada se conocía de ese acto. "No teníamos conocimiento, lo organizaría una plataforma cívica, no tenemos ni idea...", ha dicho el responsable de Podemos.

Palacios ha dejado claro que la dirección regional tiene claro que la candidata a las autonómicas es Covadonga Tomé. Porque ganó unas primarias, al igual, ha recordado, que la actual dirección ganó otro proceso en el que ha obtenido un mandato hasta diciembre de 2025.

Ha comentado Palacios que están dispuestos a seguir con su labor política a pesar del "coste personal y familiar" que está suponiendo en una crisis en la que los "victimarios pretenden hacerse pasar por víctimas".

TABOADA

Por su parte, Ana Taboada ha dicho que Covadonga Tomé, que participó la semana pasada en la reunión del Consejo Ciudadano, nada dijo allí del acto que iba a tener lugar el sábado.

Por otro lado, Taboada ha lamentado que se estén diciendo sobre las candidaturas a los municipios cosas "que nos e ajustan a la verdad". Ha explicado que Podemos entró en las elecciones de 2019 en 20 ayuntamientos. Posteriormente, ha comentado que actualmente ya hay 14 candidaturas y que se está trabajando en la posibilidad de articular más en municipios como Villaviciosa, Cangas de Onís, Carreño o Castropol.

Ha defendido Taboada la labor que se está haciendo de cara a la formación de esas candidaturas y ha indicado que está abierto un proceso abierto de participación para la elaboración del programa electoral.