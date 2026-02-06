El director facultativo de la mina de Cerredo rehúsa responder en la comisión parlamentaria

El director facultativo de la mina de Cerredo desde abril de 2023 donde se produjo el accidente mortal en marzo de 2025 en el que fallecieron tres mineros, José Antonio Fernández Casillas. - CAPTURA WEB JGPA

OVIEDO 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director facultativo de la mina de Cerredo donde se produjo el accidente mortal en marzo de 2025 en el que fallecieron tres mineros, José Antonio Fernández Casillas, ha comparecido este viernes en la comisión parlamentaria que investiga dicho siniestro. Fernández Casillas aprovechó para trasladar su solidaridad con las familias de los fallecidos pero rehusó responder a las preguntas de los parlamentarios.

"Quiero trasladar mi más profundo pesar y solidaridad a las familias de los compañeros que resultaron afectados por el trágico accidente. Pues bien, sentado lo anterior y dado que los hechos, objeto del análisis que se encuentran actualmente sometidos he de acogerme a mi derecho a no declarar en este acto", dijo Fernández Casillas en su turno de intervención.

Ha aclarado además que si no ha comparecido el pasado 28 de enero en dicha comisión fue porque no fue citado a la mima, una cuestión que también aclaró la presidenta de la comisión, Covadonga Tomé.

El compareciente quiso además dejar claro que su decisión de responder en la comisión, "no impide que reitere ante esta Cámara su absoluta disposición a continuar colaborando tanto con las fuerzas policiales actuantes como con quien sea, tal y como ha venido haciendo hasta el día de la fecha, ante cada solicitud de información que le ha sido encomendada".