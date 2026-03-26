El director general de Estrategia Digital defiende que "nunca existieron 200.000 expedientes duplicados" en dependencia

El director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, Javier Fernández, durante su comparecencia hoy en la Junta General. - JGPA

OVIEDO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial del Principado de Asturias, Javier Fernández, que ha comparecido este jueves ante la Junta General a petición del diputado Adrián Pumares (Foro Asturias) para informar sobre la implantación de la Historia Social Única Electrónica (HSUE) y el Módulo de Gestión de la Dependencia en la región, ha asegurado que "nunca existieron 200.000 expedientes duplicados" en dependencia. A su juicio, no se puede hablar de "colapso del sistema".

"No voy a valorar las declaraciones de la jefa de servicio, pero sí puedo decir que no hubo nunca 200.000 duplicados", ha remarcado Fernández, haciendo referencia a las palabras de la jefa de servicio de Atención a la Dependencia de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, Cristina Díez, quien también compareció en la Junta General el jueves 26 de febrero. "Si bien el servicio no dispuso de una cifra definitiva, se trasladó en reuniones técnicas que podría situarse en torno a los 200.000 registros afectados", afirmó.

Fernández se ha referido a la compleja integración de sistemas existentes y a la migración masiva, señelando que en el caso de los registros activos vinculados a la dependencia, suman unos 156.000, de los que solo un 0,6% permanece pendiente de integración definitiva. "En el peor momento podía rondar el 15-20%", ha añadido, a preguntas de los diputados.

Fernández ha explicado que se "establecieron reuniones quincenales de seguimiento con los equipos técnicos --Comité de Seguimiento-- y reuniones periódicas del Comité de Dirección por periodos mensuales con los responsables superiores". Según ha detallado, en las reuniones de dirección participaron "la alta dirección involucrada por parte de la Consejería de Derechos Sociales, la Dirección General de Estrategia Digital y la Consejería de Derechos Sociales".

"Las decisiones estratégicas del proyecto y la puesta en producción del proyecto se tomaban en el comité de dirección. No tomamos ninguna decisión de implantación de ninguna aplicación sin el beneplácito del área funcional que la va a usar. Evidentemente no hacemos ninguna implantación en contra de un criterio de la área funcional", ha destacado al ser preguntado por la diputada del PP de Asturias Beatriz Polledo, quien le ha acusado de "blanquear la implantación de un sistema que ha colapsado".

La diputada de Vox Sara Álvarez también ha criticado la "dejación de responsabilidad a nivel político", la "descoordinación" en la puesta en marcha del sistema, así como la "falta de planificación".

Pumares ha hecho referencia al "incremento salvaje de los plazos en el sistema de dependencia hasta más de 4 años y 51 días". Por ello, ha apuntado, "no me parece razonable afirmar que todo se hizo correctamente, sino que lo que hay que hacer es analizar qué falló y también en qué se puede mejorar".

Por su parte, el portavoz de Convocatoria, Xabel Vegas, ha defendido que la experiencia debe servir como aprendizaje para futuras implantaciones.

Según la diputada socialista Ana Isabel González, la Historia Social Única supone un "salto de calidad" para los servicios sociales y su plena utilidad se verá una vez solventados los problemas iniciales.

Para Fernández no se trata de "una implantación fallida". En su intervención final ha dicho que "reconociendo las dificultades encontradas, gracias a la colaboración multisectorial y al firme compromiso de todos los implicados, podemos decir que el proyecto está cumpliendo sus objetivos".