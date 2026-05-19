La directora general de Deportes respalda la gestión de instalaciones y la oposición reprocha una falta de planificación

La directora general de Actividad Física y Deporte del Principado de Asturias, Manuela Fernández - WEB JGPA

OVIEDO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Actividad Física y Deporte del Principado de Asturias, Manuela Fernández, ha defendido este martes en la Junta General la planificación, gestión e inversión en las instalaciones deportivas autonómicas, que ha enmarcado como "espacios públicos que garantizan derechos" y ha situado como elementos clave para la salud, la cohesión territorial y la actividad del tejido deportivo.

Fernández ha comparecido en la Comsión de Cultura a petición del Grupo Popular para informar sobre la situación de estos equipamientos y ha subrayado el incremento presupuestario del programa de apoyo al deporte, así como el uso intensivo de instalaciones como La Morgal, El Cristo o el Centro de Tecnificación de Trasona.

La responsable autonómica ha detallado actuaciones recientes en centros deportivos, mejoras de accesibilidad, inversiones en digitalización y proyectos de modernización en instalaciones como Trasona o Valgrande-Pajares, además de intervenciones en refugios de montaña y equipamientos vinculados al deporte en el medio natural.

Asimismo, ha defendido el modelo de gestión pública y la diversidad de usos de las instalaciones, que ha vinculado al desarrollo del deporte base, federado y de alto rendimiento en Asturias.

GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS

Durante la comparecencia, el diputado del Grupo Parlamentario Popular Pedro de Rueda ha criticado la ausencia de un plan director de instalaciones deportivas desde 1994 y ha sostenido que el deterioro de los equipamientos responde a una falta de planificación estructural más que a problemas puntuales de financiación.

Desde el Grupo Mixto, Adrián Pumares ha coincidido en señalar la ausencia de planificación y ha reclamado mecanismos de seguimiento que permitan detectar y resolver con mayor agilidad las incidencias en las instalaciones deportivas.

En la misma línea, el diputado de Vox Javier Jové ha acusado al Gobierno del Principado de Asturias de falta de planificación y ha sostenido que la gestión de las instalaciones deportivas responde a una dinámica de "improvisación y parcheo", citando deficiencias en distintos equipamientos autonómicos.

En contraposición, Xabel Vegas, de Convocatoria por Asturies ha defendido la gestión de la Dirección General y ha subrayado el esfuerzo presupuestario necesario para el mantenimiento de las instalaciones, así como la importancia de los equipamientos de actividad física más allá del deporte federado.

Junto a él, la diputada del Grupo Socialista Noelia Macías ha defendido el modelo de gestión del Ejecutivo autonómico, basado en la cooperación con entidades deportivas y en la modernización progresiva de las infraestructuras, y ha enmarcado las actuaciones en una estrategia de mejora de accesibilidad, seguridad e inclusión.