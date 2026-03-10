Las directrices para la instalación de parques de baterías en Asturias se publicarán a finales de abril

Archivo - Protesta de vecinos de Granda contra a instalación de parques de baterías en Asturias - AAVV VALERIANO LEÓN - Archivo

OVIEDO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, ha anunciado este martes que el Ejecutivo asturiano sacará a exposición pública en abril el documento de avance de las directrices para regular la instalación de parques de baterías en Asturias.

Zapico ha explicado que su Consejería está coordinándose con la Consejería de Ciencia para sacar adelante estas directrices, a fin de que se regule la instalación de estas infraestructuras "con sentido común", de manera que la transición energética "no desplace a nadie de sus territorios".

El consejero ha respondido en estos términos a una pregunta del diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares (Foro), en la comisión del ramo. El diputado ha asegurado coger la fecha "con pinzas", y ha puesto de manifiesto el "vacío normativo" existente en la actualidad. Por ello ha apremiado al Principado a tomar medidas para proteger a la población de los posibles riesgos asociados a la instalación de estos parques.

"Hay proyectos autorizados muy cerca de viviendas", ha advertido, para después reclamar que estas infraestructuras se implanten en suelo industrial y alejado de los núcleos de población.

Por su parte, el consejero ha explicado que, si bien las competencias urbanísticas en suelo urbano pertenece a los ayuntamientos, la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA) ha regulado la suspensión de algunos títulos habilitantes en el suelo no urbanizable, con la finalidad de "proteger al medio rural, a sus valores y a las personas que en él viven".

Zapico ha explicado que, si bien los suelos industriales no suelen estar rodeados de viviendas, la CUOTA ha actuado recientemente contra el parque de baterías proyectado en San Esteban de Las Cruces, en Oviedo.