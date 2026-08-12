Divertia mantiene un único punto de lanzamiento para los Fuegos de Gijón por motivos de seguridad

Archivo - Noche de los Fuegos de Begoña, en Gijón - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Divertia mantendrá un único punto de lanzamiento para la Noche de los Fuegos de Gijón y aplazará la propuesta de recuperar el mar como escenario del espectáculo, 27 años después de la última vez, al no poder garantizarse los requisitos técnicos y de seguridad exigibles.

Según ha informado Divertia, tras analizar el plan inicial y las condiciones necesarias para su desarrollo, las autoridades competentes han determinado que no es posible asegurar con las suficientes garantías la estabilidad y el ángulo de lanzamiento de la embarcación, así como las condiciones de fondeo y las distancias de seguridad necesarias para el uso de material pirotécnico.

A estas circunstancias se suma la normativa específica sobre mercancías peligrosas aplicable en los puertos, que afecta al empleo de material pirotécnico.

De este modo, la empresa municipal mantendrá el planteamiento de un único punto de lanzamiento para la Noche de los Fuegos y deja para más adelante la recuperación del mar como escenario del espectáculo.