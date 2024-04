Divertia sacará a concurso público la concesión de la gestión de la plaza de toros para eventos

Óliver Suárez acusa a Rouco (Vox) de preocuparse más por entradas a los toros que por la empresa municipal



GIJÓN, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Gijón, Óliver Suárez, a su vez presidente de Divertia, ha sido muy crítico con la que fuera su compañera de partido al inicio del mandato, la portavoz de Vox, Sara Rouco Álvarez, a la que ha atribuido el estar más preocupada por conseguir entradas para los toros para sus compañeros de partido que por esta sociedad municipal.

Así lo ha indicado, en respuesta a una pregunta de Rouco durante el Pleno Municipal, que se ha convertido en un cruce de acusaciones entre quienes concurrieron juntos a las pasadas elecciones locales. Un Pleno en el que ha adelantado que sacarán una concesión de la gestión de la plaza de toros para la celebración de eventos.

La portavoz de Vox, por su parte, ha querido saber cuál será el próximo "resbalón" de Suárez, del que ha dicho que está "en entredicho" su capacidad para hacer frente a sus responsabilidades en Divertia.

Entre otras cuestiones, ha aludido al fallido Gijón Arena, a los dromedarios que finalmente no desfilaron en la Cabalgata de Reyes, a la fiesta de Nochevieja y al nombramiento de un gerente "sin funciones". Con todo, le ha preguntado qué tiene previsto para abandonar esta "dinámica de fallos".

Al tiempo, le ha recriminado que "agarrarse al sillón del transfuguismo" da una "nula legitimidad moral" a su nombramiento. Asimismo, ha criticado las maniobras "orquestadas por la puerta de atrás" por Foro para el cambio de Estatutos de Divertia, con el beneplácito del PP, para legitimar al gerente de esta sociedad municipal, Fernando Losada, que no cuenta con poderes otorgados. Por todo, ha pedido la dimisión de Suárez como presidente de Divertia.

Suárez, en su defensa, ha alegado que no tiene no responsabilidad directa en ninguna de las cosas que ha mencionado Rouco. Sobre el Gijón Arena, ha señalado que las promotoras de la idea le avisaron una semana antes que no era posible.

Con respecto a estar a la altura de un puesto, le ha recalcado que hay quien nombró un familiar directo, ocultó sus actividades y se preocupó más por tener entradas para los toros, con clara alusión a Rouco. "Las entradas aparecieron finalmente", ha ironizado.

PLAZA DE EL BIBIO

Sobre el Gijón Arena, precisamente, le ha preguntado el PSOE al presidente de Divertia. Este ha avanzado que el Gobierno local va a elaborar un pliego de condiciones para la gestión de la plaza de toros de El Bibio que saldrá a concurso público, previa autorización del Consejo de Divertia.

También ha preguntado al PSOE sobre quién pone la altura o nivel para ser presidente de Divertia, si es acaso ser de izquierdas, a lo que ha mencionado otros dirigentes de esta sociedad municipal del PSOE.

Suárez ha criticado a los socialistas que se echen las manos a la cabeza por errores "no cometidos" y no por que el Principado no es capaz, según él, de sacar adelante proyectos como la Zalia, la Autopista del Mar o el Plan de Vías. "Eso son mentiras", les ha remarcado.

Ya en el apartado de ruegos, IU ha sacado adelante uno para la renaturalización y dinamización de los patios de colegios, con la creación de espacios verdes.

El concejal de Educación, Jorge Pañeda (PP), ha visto "acertada" la elección del primer centro en el que intervenir, la escuela de Educación Infantil Miguel Hernández, ya que siempre ha mostrado una especial sensibilidad a actividades de carácter medioambiental. Eso sí, ha indicado que habrá que valorar el coste y ver si se puede ejecutar este año o con cargo al presupuesto de 2025.

HOMENAJE A RAÑADA

De igual forma, se ha aceptado otro ruego de IU, que el Gobierno local ha visto "acertado", que es dedicar un espacio público al urbanista Ramón Fernández Rañada, autor, entre otras cosas, de uno de los planeamientos urbanos de la ciudad.

El Ejecutivo local ha considerado este homenaje "de justicia", si bien ha recordado que hay ya una extensa lista de peticiones de espacios públicos para otras personas.

Por último, en el turno abierto a la ciudadanía, María Jesús Martínez Carbajal, de la asociación de vecinos 'Santiago', ha intervenido en el Pleno para reclamar inversiones para los barrios de Nuevo Gijón, Perchera y La Braña.

Entre otras cosas, ha pedido la mejora de los parques de estos barrios y su mantenimiento, así como el derribo y limpieza de las antiguas instalaciones de Soccer, "en ruinas y usadas por jóvenes", según ella.

Asimismo, ha pedido una reunión con la alcaldesa y que esta visite el barrio. Además, ha solicitado abrir una mesa de trabajo con los concejales del área para establecer un calendario y abordar las peticiones vecinales.