Dixebra cierra el año con un concierto en Oviedo

OVIEDO 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La banda avilesina Dixebra, que tiene por costumbre cerrar la temporada con un concierto especial en los últimos días del año, lo hará este 2025 el próximo viernes 26 de enero a partir de las 21.00 horas en las sala Triveca Live de Oviedo.

Será una actuación que durará unas dos horas, que busca ser un momento de reencuentro para muchos de los seguidores de la banda, convirtiendo la fecha en punto de reunión.

Desde Dixebra informan que en el año 2027 se cumplirán cuartenta años de trayectoria ininterrupida, en la que han publicado 17 trabajos discográficos. Por ello, el próximo 2026 comenzarán con una gira de conmemoración, en el que harán repaso de su obra con un directo en el que combinarán los diferentes estilos que proponen:rock, punk , reggae, ska, funk o folk, entre otros.