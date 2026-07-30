El doble grado de Ingeniería y Matemáticas mantiene las notas más altas en la tercera lista de admisión universitaria

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OVIEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo ha hecho pública este jueves la tercera lista de estudiantes admitidos en grados con límite de plazas, correspondiente a la Fase A. En esta fase, los estudios de grado con nota de acceso más alta continúan siendo el doble grado en Ingeniería Informática del Software y Matemáticas (13,000), el grado en Medicina (12,900) y el grado en Odontología (12,800).

Los estudiantes que hayan obtenido plaza en esta adjudicación deberán formalizar ahora su matrícula del 30 de julio al 10 de agosto y quien no formalice la matrícula dejará la plaza libre y correrá la lista de adjudicaciones. En una nota de prensa, la Universidad de Oviedo ha explicado que aquellos estudiantes que no hayan obtenido plaza en ninguna titulación o que no se hayan matriculado de la plaza asignada la obligación de renovar la solicitud para mantenerse en la lista de espera. El periodo de reclamaciones también estará abierto desde el 30 de julio al 10 de agosto.

La institución académica ha precisado que las notas de corte de esta tercera adjudicación son provisionales, ya que a medida que queden plazas libres se irán cubriendo con estudiantes en lista de espera. En esta fase, los estudios de grado con nota de acceso más alta continúan siendo el doble grado en Ingeniería Informática del Software y Matemáticas (13,000), el grado en Medicina (12,900) y el grado en Odontología (12,800).

A ellos se suman el grado en Biotecnología (12,591), el grado en Enfermería (12,316), el grado en Enfermería de Gijón (12,132) y el doble grado en Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información y en Ciencia e Ingeniería de Datos (12,116).