Doce restaurantes tratarán de hacerse con el título de Mejor Parrillada de España en el Festival Brasas del Narcea

Presentación del Festival Brasas del Narcea. - FESTIVAL BRASAS DEL NARCEA

OVIEDO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Este sábado 20 de junio el fuego asturiano buscará coronarse como el mejor de España, en la competición para distinguirse como la Mejor Parrillada de España con ternera asturiana. En total, cinco restaurantes del Principado competirán por hacerse con el título durante la celebración del tercer Festival Brasas del Narcea, que se realizará en el Prao del Molín.

La Montera Picona, de Gijón; Tierra Astur El Vasco, de Oviedo; El Tonel, de Colloto; La Casona de Cerdeño, de Oviedo y El Buche, de Salas; compiten así en casa. La elección de la Mejor Parrillada de España con ternera asturiana la realizarán chefs de reconocido prestigio: Iñaki Gorrotxategui, Javier Brichetto, Pepe Ron, Ignacio Carmona, Jonatan Armengol y David Montes formarán el jurado de degustación, mientras que Iván Villar, Juanjo Suárez y Víctor Pérez integrarán el jurado técnico.

La dirección técnica del certamen correrá a cargo del popular y carismático chef Sergio Fernández. El promotor del concurso, Nacho Sandoval, ha indicado que un certamen como éste se mide por el prestigio de su jurado y en este sentido ha incidido en que cuentan con un jurado de primer nivel.

La entrega de galardones será a las 14:00 horas. El vencedor se llevará un premio de 1.500 euros, el segundo recibirá 500 euros y el tercero 300 euros. También recibirá 500 euros el restaurante que realice el mejor maridaje con vino DOP Cangas.

En esta competición por hacerse con el título de La Mejor Parrillada de España, compiten 12 restaurantes: Asador Iñaki (Málaga), Pampa Grill (Málaga), RUB Smokehouse (Málaga), La Flaca (Zamora), La Tropical (Murcia), San Babilés (Boadilla del Monte), Uncle Bob Taberna Jamaica (Benidorm), La Montera Picona (Gijón), Tierra Astur El Vasco (Oviedo), El Tonel (Colloto), La Casona de Cerdeño (Oviedo) y El Buche (Salas)

El Festival Brasas del Narcea y el concurso Mejor Parrillada de España son una iniciativa del Ayuntamiento de Cangas del Narcea, con la organización de Estrategias and Marketing Nacho Sandoval y la Junta Local de Hostelería Cangas del Narcea.

Están patrocinados por Ayuntamiento de Cangas del Narcea, Ternera Asturiana, Diputación de Málaga - Sabor a Málaga y Málaga Capital Europea de la Cultura Gastronómica. Colaboran en esta iniciativa: Ayuntamiento de Ibias; Vino DOP Cangas; Miel de Asturias IGP; El Tío Ángel, miel de Asturias; El Sastre, miel del bosque; La Puela, miel de Asturias; Campoastur; IGP Chosco de Tineo; Manín; Central Lechera Asturiana; Reny Picot; Apesa y SXD Suiss Delicatessen.