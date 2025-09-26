Docentes de tres institutos se concentran contra el "genocidio" en Palestina

Concentración de docentes contra el 'genocidio' palestino a las puertas del IES Doña Jimena, en Gijón. - CCOO

"No podemos permitir que las futuras generaciones crezcan insensibles a lo que ocurre en el mundo", advierten

GIJÓN, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una representación de docentes de los institutos Doña Jimena, Jovellanos y Fernández Vallín, de Gijón, se han concentrado este viernes en contra del "genocidio" en Palestina.

Así lo han hecho a las puertas del IES Doña Jimena, centro organizador del acto de protesta, donde se han podido ver banderas palestinas y una pancarta con el lema 'Stop Genocidio', según una nota de prensa de CCOO Gijón.

Durante la concentración, asimismo, se ha leído un manifiesto en el que dejaban constancia de que es "imposible guardar silencio ante lo que está ocurriendo en Gaza".

"No podemos dejar de pensar en los más de 20.000 niños y niñas que no están ocupando sus puestos escolares por haber sido cruelmente asesinados", señalaba el texto, en el que se ha hecho mención, también, a otros miles que han sufrido mutilaciones o heridas de gravedad.

"Las instituciones educativas en la Franja de Gaza se han convertido también en objetivo de guerra, y están sufriendo las consecuencias de la inhumana violencia ejercida por Israel: bombardeos de escuelas, de universidades y centros de estudio e investigación, de bibliotecas, así como miles de asesinatos, tanto entre los colectivos docente e investigador como entre estudiantes", han lamentado.

"La educación para la paz es un deber ético y legal del que no debe desentenderse el sistema educativo", han asegurado los docentes en el manifiesto, quienes han animado a "denunciar el genocidio de la población palestina, el insoportable dolor que presenciamos a diario, en directo".

"No podemos permitir que las futuras generaciones crezcan insensibles a lo que ocurre en el mundo", han apelado en el documento.