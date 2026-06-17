Dónde aparcar para los conciertos de El Último de la Fila y Aitana en Avilés: 1.767 plazas gratuitas

OVIEDO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Avilés habilitará 1.767 plazas gratuitas de aparcamiento en distintos puntos de la ciudad con motivo de los conciertos de 'El último de la fila' y Aitana, que se celebrarán los días 20 y 26 de junio, respectivamente, en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena.

Según ha informado el Consistorio, la medida responde a la elevada afluencia de público prevista para ambos eventos, aunque se insiste en la recomendación de utilizar el transporte público para evitar problemas de circulación.

La mayor bolsa de estacionamiento se ubicará en el Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA), con un total de 863 plazas, mientras que en La Grandiella se habilitarán otras 354.

Además, se pondrán a disposición de los asistentes plazas en el CIFP Avilés, el CEIP El Quirinal, el Centro de Empresas La Curtidora y el aparcamiento subterráneo del Centro Niemeyer, con horarios específicos de apertura y cierre entre las 14.00 y las 02.00.

El Ayuntamiento también ha anunciado un refuerzo de las frecuencias del transporte público que conecta el PEPA con el casco urbano.

A estas plazas gratuitas se suman las 973 disponibles en los aparcamientos de pago gestionados por Ruasa: La Exposición, plaza de España y calle Cuba. En este último continuará vigente la gratuidad de las dos primeras horas para quienes realicen compras de al menos 10 euros en los comercios adheridos al programa.