DOP Sidra asturiana dice que los miles de litros inmovilizados no pasaron por sus "estrictos controles"

OVIEDO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias ha emitido este viernes una nota informativa relacionada con la inmovilización por parte del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de la Zona de Asturias de más de 40.000 litros de sidra achampanada en el municipio de Villaviciosa.

La investigación de los agentes ya está en el juzgado de instrucción y apunta a delitos contra la propiedad industrial, estafa y derechos de los consumidores, al comercializarse esa sidra incumpliéndose las características de la DOP.

En la nueva nota informativa, DOP explica ahora que el caso tiene que ver con la utilización del nombre protegido 'Sidra de Asturias' en el etiquetado de un producto sin denominación de origen, por lo que esa sidra no pasa por sus "estrictos controles" de origen y de calidad.

"No hay presunto fraude en la denominación, sino contra la denominación", señalan desde DOP Sidra de Asturias, añadiendo que las actuaciones del Seprona "protegen a todos los elaboradores que cumplen y comercializan sus productos DOP dentro del marco de la legalidad, eliminando prácticas que suponen ventajas competitivas en el mercado". Además, añaden que "protegen a los consumidores que tienen derecho a una información veraz".

El consejo regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Sidra de Asturias protege los productos sidra natural tradicional y sidra natural espumosa, una protección que autoriza a usar el término protegido 'Sidra de Asturias' o "Sidra asturiana' de forma exclusiva.

Recuerdan que entre las funciones que desarrolla el consejo regulador, además de control y promoción, se encuentra la obligación de defensa de marca, velando por el uso adecuado del nombre protegido 'Sidra de Asturias' y las marcas de conformidad asociadas "garantizando, de esta forma, que su utilización no induzca a error sobre la verdadera naturaleza del producto".

Para este fin, añaden, el organismo establece la vigilancia de estos aspectos a través de la revisión de etiquetas comerciales, embalajes, documentación comercial y publicitaria (online / offline) y controla que tanto el nombre protegido 'Sidra de Asturias' como cualquier referencia al origen asturiano del producto no se asocia a la comercialización y designación de productos comparables no amparados.

Aunque trascendió este jueves, la inmovilización de los más de 40.000 litros se produjo el 30 de marzo. Se han instruido diligencias por presuntos delitos contra la propiedad industrial, estafa y derechos de los consumidores. Ya está en fase de instrucción en el juzgado de Villaviciosa.

Han explicado desde la Guardia Civil que la manzana utilizada provenía de zonas que no cumplen los requisitos establecidos para esa certificación, algo, no obstante, que no impide que sea apta para el consumo humano. Se continúa con la investigación.