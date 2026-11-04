DOP Sidra de Asturias reconoce a 16 establecimientos hosteleros con los primeros Certificados Oro

Certificados Oro 2026 - DOP SIDRA DE ASTURIAS

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de la denominación de origen protegida (DOP) Sidra de Asturias ha celebrado este miércoles, en la Iglesia de la Universidad Laboral de Gijón, la séptima edición del Salón de Sidras Naturales Filtradas y Espumosas, un encuentro que ha reunido a profesionales del sector hostelero y sidrero para seguir impulsando el conocimiento, la promoción y el consumo de estas dos elaboraciones amparadas por la Denominación de Origen Protegida.

La principal novedad de esta edición ha sido la entrega, por primera vez, de los Certificados Oro 2026, una distinción creada para reconocer a los establecimientos hosteleros que apuestan por dar un espacio propio y destacado a las sidras naturales filtradas y espumosas DOP Sidra de Asturias en sus cartas de bebidas.

En esta primera edición, un total de 16 restaurantes y sidrerías asturianas han recibido los Certificados Oro, convirtiéndose en referentes de una iniciativa que busca reforzar la presencia de estas elaboraciones dentro de la oferta gastronómica regional.

Los establecimientos distinguidos han sido Casa Farpón (Argüelles), Ayalga (Ribadesella), La Tabla (Gijón), Alterna Sidrerías (Oviedo), La Corte de Pelayo (Oviedo), Zascandil (Gijón), La Montera Picona (Gijón), Río Astur (Gijón), Arraigo (Posada de Llanera), La Finca Gastrobar (Oviedo), Sidrería Fonte Villoria (Lugones), El Tonel (Villaviciosa), Casa Gerardo (Prendes), El Balcón de Bueño, Eutimio (Lastres) y Pedro Martino (Oviedo).

Además de los 16 establecimientos distinguidos con los Certificados Oro 2026, el Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias ha querido reconocer de manera especial la labor del CIFP de Hostelería y Turismo, poniendo en valor su contribución a la formación de las nuevas generaciones de profesionales del sector.

Con esta distinción, la Denominación de Origen destaca la importancia de la formación como herramienta fundamental para fomentar el conocimiento, la correcta presentación y la prescripción de las sidras naturales filtradas y espumosas dentro de la restauración.

Para obtener este reconocimiento, los establecimientos deben contar con al menos tres referencias de sidras naturales filtradas y/o espumosas con DOP Sidra de Asturias, pertenecientes a un mínimo de dos llagares diferentes. Además, estas elaboraciones deben aparecer agrupadas en un apartado específico y diferenciado de sus cartas, facilitando su identificación y elección por parte del consumidor.