Dos conciertos de Patti Smith o un encuentro con Messi, entre los 65 actos de la Semana de los Premios

La directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, en ruieda de prensa. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Princesa de Asturias ha presentado este jueves el programa de la Semana de los Premios, que reunirá 65 actividades culturales entre los días 14 y 24 de octubre con motivo de la cuadragésima sexta edición de los Premios Princesa de Asturias, en Avilés, Cadavéu (Valdés), Gijón, Granda (Siero), Langreo, Mieres, Oviedo y Villaviciosa. Dos conciertos de Patti Smith, Premio princesa de las Ares --uno en Gijón y otro en Oviedo-- o un encuentro del Princesa de los Deportes, Leo Messi con la comunidad educativa, son sólo algunos de los actos programados.

La directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, ha sido la encargada de presentar el grueso de la programación, que arranca el día 14 en Cadavéu, Pueblo Ejemplar en 2022, que se convertirá por una noche en una singular lanzadera espacial hacia el cosmos. Inspirada en la trayectoria de Christina Koch, Premio Princesa de la Concordia, esta celebración propone disfrutar del cielo, la música y la convivencia en un entorno privilegiado de la costa asturiana. Al día siguiente, el 15 abre sus puertas la Fábrica de la Vega y a partir de ahí los actos se sucederán hasta el sábado 24 de octubre.

Sanjurjo ha incidido en que la Semana de los Premios es para la Fundación una línea estratégica fundamental que llevan desarrollando muchos años con el objetivo de acercar la trayectoria, los méritos y los valores de los galardonados a la sociedad que "es para quien trabajan".

"La gente lo está esperando. Estamos recibiendo muchas llamadas. Muchos correos de gente que quiere asistir, que quiere saber cuándo se abre la taquilla, así qué esperamos de nuevo estar a la altura de sus expectativas", ha dicho.

Entre esas 65 actividades programadas las hay para todos los gustos y todos los públicos. Quizás de las más esperadas sean las actividades previstas de Patti Smith, que además del concierto ya anunciado para el Jovellanos el día 20, se suma otro nuevo concierto, en la Fábrica, en Oviedo, el día 21.

Precisamente Patti Smith será la primera de las premiadas en llegar al Principado, el próximo domingo 18. "Con ella también va a haber una gran actividad participativa en la que, de momento están trabajando más de 75 coros de toda Asturias, y en la que calculamos que 3.000 personas cantarán con ella. Será yo creo un momento bonito y emocionante", ha manifestado Sanjurjo.

MESSI CON LOS NIÑOS Y JÓVENES

Otro de los actos que más expectación levanta es el encuentro que el Príncipe de los Deportes, Leo Messi, protagonizará con más 2.000 estudiantes y otros miles de asistentes en el Palacio de los Deportes de Oviedo el jueves día 22. Será un acto orientado a la comunidad educativa.

Y es que la comunidad educativa del Principado vuelve a ser un año más protagonista de esta Semana de los Premios con el desarrollo del programa cultural para centros educativos 'Toma la palabra'.

En esta ocasión, el programa se extiende de nuevo, junto a los centros educativos del Principado de Asturias, a centros invitados de otros lugares de España. Este año participan 139 centros y la Fundación ha recibido 9.000 participaciones de alumnos por el momento, ya que está abierto todavía.

TAQUILLAS Y ENTRADAS

Sanjurgo ha recordado que todas las actividades programadas son gratuítas y abiertas al público general, con la excepción de algunos actos concretos para los que se requiere invitación.

Así, ha explicado que las inscripciones para asistir a los actos se abrirán en tres fases:

Sábado 10 de octubre, a las 10:00 horas, para las actividades que tendrán lugar del 15 al 18 octubre, y para el concierto de Patti Smith del 20 de octubre.

Sábado 17 de octubre, a las 10:00 horas, para los actos comprendidos entre el 19 y el 24 de octubre (excepto el acto con Leo Messi del 22 de octubre), y para el concierto de Patti Smith del 21 de octubre.

Domingo 18 de octubre, a las 10:00 horas, para el acto con Leo Messi del 22 de octubre.

Se habilitará un sistema de cola virtual para acceder al sistema en las tres fases de inscripción. Como en años anteriores, y debido al gran interés que suscitan los actos la Fundación recuerda a aquellas personas que tengan entradas para los actos y no puedan asistir que es necesario que lo comuniquen con antelación, a través de los canales establecidos, para ponerlas de nuevo a disposición del público.

Así, en este caso, y como novedad, en caso de no informar de dicha ausencia con dos horas de antelación, la Fundación anulará el resto de las entradas del mismo titular para las demás actividades del programa.

Para visitar las instalaciones permanentes en la antigua Fábrica de Armas de La Vega es obligatorio inscribirse previamente en la web de la Fundación.