Dos conductores resultan heridos, uno de gravedad, en una colisión en la A-66, sentido Gijón

OVIEDO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una colisión entre un turismo y una furgoneta de mantenimiento en la A-66, en el punto kilométrico 43, sentido Gijón, a la altura del Túnel del Padrún, ha dejado dos heridos.

Según ha informado la Guardia Civil, el conductor del turismo resultó herido grave y fue trasladado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), mientras que el conductor de la furgoneta sufrió heridas leves.

Como consecuencia del accidente, la circulación se cortó temporalmente y el tráfico fue desviado hacia la AS-I, provocando retenciones de hasta cinco kilómetros en la zona.

En el lugar intervinieron varias patrullas de los Destacamentos de Tráfico de la Guardia Civil de Mieres, Oviedo y Langreo, y las diligencias del siniestro están siendo instruidas por UNIS de Luarca.

A esta hora, permanece un carril cortado, aunque el tráfico empieza a normalizarse y se mantiene fluido en gran parte del tramo afectado.