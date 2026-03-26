Dos heridos en un accidente de tráfico entre un coche y una furgoneta en Parres (N-634)

Accidente de tráfico en Parres - SEPA

OVIEDO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico en el que se vieron implicados un turismo y una furgoneta que por causas que se desconocen colisionaron frontalmente en la N-634, a la altura del punto kilométrico 347, en Parres.

Según ha informado el Servicio de Emergencias de Principado de Asturias (SEPA) en nota de prensa, los dos heridos, un hombre de 68 años y otro de 43, fueron evacuados al Hospital del Oriente, en Arriondas. El de mayor consideración, el de 43 años, fue trasladado con pronóstico reservado, a expensas de más pruebas, por el equipo médico de la UVI-móvil.

El hombre tuvo que ser excarcelado del interior de la furgoneta por efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Piloña.

El conductor del otro vehículo había salido por sus medios del interior del coche a la llegada de los bomberos y fue evacuado al centro hospitalario en la ambulancia de soporte vital básico de la zona.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 15.19 horas. En la llamada indicaban que se había producido una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta y había una persona en el interior de cada vehículo.

Tras realizar tareas de seguridad y normalización de la vía, la dotación retiró del lugar para regresar a parque donde llegó a las 16.35 horas.