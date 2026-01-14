Dos heridos en una colisión frontal de dos vehículos en la A-16 en Corias (Pravia)

Accidente de tráfico con dos heridos en la A-16 en Corias (Pravia) - SEPA

OVIEDO, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los conductores de dos turismos han resultado heridos tras colisionar frontalmente, por causas que se desconocen, cuando circulaban por la carretera A-16, a la altura de la localidad de Corias, en el concejo de Pravia.

Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), ambos, una mujer de 70 años y un joven de 18, fueron trasladados para más pruebas, con pronóstico reservado, hasta nueva valoración médica, al Hospital San Agustín de Avilés. Hasta el lugar del accidente se desplazó el equipo médico de la UVI-móvil avilesina y la ambulancia de soporte vital básico de Soto del Barco.

Los dos tuvieron que ser evacuados del interior de ambos vehículos por efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en el parque de Pravia. En coordinación con el equipo médico extrajeron, inmovilizado, al varón con un colchón de vacío y a la mujer con ayuda de la tabla de rescate.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 14.20 horas. En la llamada señalaban que dos vehículos habían colisionado y, al menos, en el interior de uno de ellos había una persona herida y otra que no podía salir por sus medios del turismo.