Dos hermanos aceptan cuatro años de prisión por traficar con cocaína en Avilés con la ayuda de su madre y una amiga

Archivo - Audiencia provincial en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos hermanos han aceptado este martes una pena de cuatro años de prisión cada uno tras reconocer ante la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, que se dedicaban a traficar con cocaína en el barrio de Versalles, en Avilés, contando con la colaboración de su madre y de una amiga.

Según el Ministerio fiscal, los dos hermanos, consumidores de drogas, realizaron actividades de adquisición y posterior distribución de la sustancia estupefaciente al menos durante el periodo comprendido entre abril y junio de 2025. Su madre, también consumidora, actuaba en calidad de cómplice, mientras que la otra acusada prestaba una colaboración de forma tangencial en la actividad delictiva y en el momento de los hechos era consumidora habitual de alcohol.

El dispositivo policial desplegado en su momento supuso el desmantelamiento de dos pisos en Avilés que funcionaban de manera efectiva como centros de distribución de cocaína. En los registros efectuados se incautaron más de 800 gramos de cocaína, 575,76 gramos correspondían a sustancia pura. La venta de dicha droga en dosis en el mercado ilícito habría alcanzado un valor total de 186.258 euros. Los agentes intervinieron de igual modo varios miles de euros en efectivo y diversos útiles destinados al pesaje, manipulación y embalaje de la sustancia.

Los hechos han sido considerados constitutivos de un delito contra la salud pública por el tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud. Tras manifestar su conformidad y reconocer los hechos, los implicados han asumido las penas correspondientes: los dos hermanos afrontan cuatro años de prisión y una multa de 73.538 euros cada uno; la madre ha aceptado un año y seis meses de prisión junto a una multa de 24.500 euros; y la amiga de la familia ha asumido tres años de prisión y una multa de 73.538 euros. Todas las penas llevan aparejada la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo.