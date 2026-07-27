Dos menores, evacuados por precaución tras volcar un turismo en la A-8 en Colunga - SEPA

OVIEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos menores han sido evacuados este lunes por precaución al Hospital del Oriente de Asturias, en Arriondas, después de que el turismo en el que viajaban junto a otros dos adultos volcase en la A-8, a la altura del punto kilométrico 342, en sentido Galicia, en el concejo de Colunga.

Según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), los cuatro ocupantes del vehículo resultaron ilesos y, a la llegada de los Bomberos del SEPA con base en Villaviciosa, ya se encontraban fuera del turismo.

Los bomberos realizaron tareas de seguridad y normalización de la vía, mientras que el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) trasladó a los dos menores en sendas ambulancias de soporte vital básico al Hospital del Oriente de Asturias.