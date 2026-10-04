Las dos personas señaladas por AMA Asturies por una agresión en la acampada no militan en Vox

Acampada en la plaza de la Escandalera de Oviedo. - SINDICATO DE INQUILINAS DE ASTURIAS

OVIEDO 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las dos personas a las que AMA Asturies vinculó con Vox tras una presunta agresión a integrantes de una acampada en la plaza de la Escandalera de Oviedo ya no militan en el partido desde el pasado mes de junio. "Tuvieron que abandonar la formación por su vinculación con Núcleo Nacional y nunca han tenido un cargo orgánico dentro del partido", según han informado fuentes de la formación a Europa Press.

AMA Asturies había denunciado una agresión ocurrida en la madrugada del sábado contra integrantes de la acampada instalada desde el viernes por la tarde en la plaza de la Escandalera y había asegurado que dos de los presuntos agresores formaban parte de Vox Asturias.

La organización había sostenido, en una nota de prensa, que los dos identificados eran "destacados militantes de Vox" y que habían compartido actos con dirigentes de la formación en Asturias, entre ellas las portavoces municipales de Avilés y Oviedo, Arancha Martínez y Sonsoles Peralta, respectivamente, así como la portavoz parlamentaria, Carolina López.