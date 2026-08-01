Dos senderistas rescatados con lesiones en Cabrales tras sufrir un esguince y una caída

Dos senderistas son rescatados con lesiones en Cabrales tras sufrir un esguince y una caída - SEPA

OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con apoyo del Grupo de Rescate y del helicóptero medicalizado, han rescatado este sábado a dos senderistas, un hombre de 50 años y una mujer de 52, que resultaron lesionados en distintos puntos del concejo de Cabrales. Ambos fueron evacuados al Hospital Comarcal de Arriondas.

El primero de los avisos se recibió en la tarde del viernes, cuando el guarda del refugio del Jou de los Cabrones informó de que un hombre presentaba un esguince. Debido a la niebla existente en la zona, el operativo aplazó su evacuación hasta la mañana del sábado.

Ya durante la jornada de este sábado, el 112 recibió un segundo aviso por la caída de una mujer en el camino entre La Terenosa y Urriellu, donde un médico que se encontraba de ruta indicó que podría sufrir una fractura de tobillo y que no podía continuar caminando.

El rescate de la mujer estuvo condicionado por un mar de nubes que impedía el acceso del helicóptero hasta el lugar del accidente. Ante esta situación, el SEPA desplegó por tierra a bomberos de los parques de Cangas de Onís y Llanes y movilizó al GREIM de la Guardia Civil, mientras un médico y un bombero-rescatador descendían a pie hasta la afectada.

Tras inmovilizar la lesión, la mujer fue porteada hasta las inmediaciones del refugio de Urriellu, donde ambos heridos fueron izados al helicóptero mediante una operación de grúa y trasladados al Hospital de Arriondas.