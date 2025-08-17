Dos tortugas boba vuelven al mar este miércoles tras meses de rehabilitación en el Acuario de Gijón

El CRAMA del Bioparc Acuario de Gijón reintroduce en el mar a dos tortugas boba tras su recuperación - BIOPARC ACUARIO DE GIJÓN

OVIEDO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Recuperación de Animales Marinos de Asturias (CRAMA), con sede en el Bioparc Acuario de Gijón, reintroducirá el miércoles 20 de agosto en el mar Cantábrico a dos tortugas boba (Caretta caretta) rehabilitadas en sus instalaciones.

La actividad se enmarca en la labor de la Red de Varamientos del Principado de Asturias, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y la Fundación Bioparc, y contará con la colaboración de la Guardia Civil, que transportará a los animales desde una patrullera hasta una zona de aguas abiertas situada a 12 millas al norte de Gijón, pasada la zona del Cabo Peñas, considerada idónea para su reintegración.

La jornada comenzará a las 11.30 horas en el Muelle de Tránsito del Puerto Deportivo de Gijón con una actividad educativa e informativa organizada por el equipo de Educación del Bioparc, abierta al público. A las 12.00 horas partirá la embarcación con las tortugas.

Los dos ejemplares fueron hallados en distintos puntos del litoral asturiano: uno en alta mar frente a Llanes y otro en la playa del Arbeyal, en Gijón, con debilitamiento y afecciones asociadas a la presencia de plásticos en su sistema digestivo. Tras varios meses de tratamiento veterinario y cuidados especializados en el CRAMA, han recuperado su estado físico y su peso óptimo.

Durante la jornada, el equipo educativo del Bioparc ofrecerá información y actividades divulgativas sobre tortugas marinas y biodiversidad costera, dirigidas especialmente a familias, aunque estarán abiertas a todo el público.