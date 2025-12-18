Duro Felguera comunica la ejecución de avales por 5,79 millones prevista en el Plan de Reestructuración

Archivo - Empresa Duro Felguera - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Duro Felguera ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su filial DF Operaciones y Montajes ha procedido a la ejecución de avales por un importe de 5,79 millones de euros correspondiente al contrato suscrito con Tecnimont para el montaje mecánico de una planta de polietileno/polipropileno en Sines, Portugal.

La compañía señala que esta contingencia estaba prevista en el Plan de Reestructuración aprobado por los acreedores, por lo que no altera el proceso de homologación judicial ni afecta a la capacidad financiera del grupo.

No obstante, Duro Felguera asegura que llevará a cabo todas las actuaciones necesarias para defender sus derechos, tanto por la ejecución de los avales como por cualquier otra reclamación derivada del contrato.