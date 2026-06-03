EcoJove: IU y Podemos acusan al PSOE de favorecer la especulación urbanística en Gijón

Los portavoces de IU y Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, respectivamente, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los portavoces de IU y Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana y Olaya Suárez, respectivamente, han acusado este miércoles al PSOE de favorecer la especulación urbanística por apoyar el desbloqueo del proyecto de EcoJove, por el que se prevé la construcción de 1.900 viviendas protegidas en Jove (Gijón), por ser una iniciativa privada.

Suárez Llana, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha indicado que no le sorprende la "alianza" del PSOE con la derecha y ultraderecha, con referencia a que fue una iniciativa de Foro Asturias en Comisión parlamentaria, apoyada también por PP y Vox.

En este sentido, ha recalcado que los socialistas llevan llevando a cabo la misma política de vivienda desde hace años. Es más, ha asegurado que la crisis de la vivienda es culpa de un bipartidismo --PSOE-PP-- de décadas en el país, basado en ver la vivienda como negocio y no como un derecho, el cual favorece la especulación con el suelo y el "pelotazo urbanístico", según el portavoz de IU.

"Sorpresa, ninguna", ha insistido sobre el apoyo del PSOE a la iniciativa de Foro Asturias. Al tiempo, ha recalcado que EcoJove es una iniciativa privada de un grupo de inversores privados, por lo que no es una actuación de vivienda pública.

Unido a ello, ha recordado que el Plan General de Ordenación (PGO) dice que este suelo, que era rural, pasa a ser urbanizable para construir bajo el modelo de vivienda protegida, "a través de un pelotazo urbanístico" del PSOE, según él.

Por otra parte, Suárez Llana ha recalcado que se trata de una zona "cero" de contaminación de la ciudad en la que se quiere concentrar vivienda protegida, a lo que ha señalado que para poder hacerlo ya tienen al Gobierno local.

El portavoz de IU ha señalado que la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, también ejerció el cargo entre 2011 y 2019 sin que se acordara de EcoJove. Según Suárez Llana, lo hace ahora, cuando, a su parecer, fracasa el plan municipal de intermediación de alquiler de vivienda y el Plan Llave. Ha insistido, en este caso, en que lo hace para tapar "sus propios fracasos".

También ha dejado claro que IU nunca va a colaborar con modelos que segregan y ha reiterado que se trata de la zona "cero" de contaminación atmosférica de la ciudad, sin conexión con la ciudad y que pretende un único modelo de vivienda que, según él, rompe la cohesión social.

Por el contrario, ha indicado que IU defiende por que estas viviendas estén repartidas por la ciudad y ha recordado que la Consejería de Vivienda hizo un estudio que determinaba que era mejor construir en la zona Sur de la ciudad, en el entorno de Santa Bárbara, y en el de la futura estación intermodal, donde el PGO dice que hay suelo municipal para vivienda protegida.

Para él, lo que propone el PSOE es una política pensada para la "especulación" y para que la iniciativa privada saque beneficio económico.

En similares términos se ha expresado la portavoz de Podemos, quien ha criticado que el PSOE haga oposición a su socio de Gobierno y vote con la derecha y ultraderecha para desbloquear un proyecto "caduco completamente"·

Suárez ha lamentado que quieran promover la iniciativa privada en la zona más contaminada de la ciudad, para destinar el suelo del resto de Gijón al mercado libre y ganar dinero.

Ha llamado la atención, además, sobre que no se cuestiona que esta sin gestionar una urbanización coherente que teja una continuidad del barrio y que se quieran construir 1.900 viviendas aisladas de todo lo demás.

"Es un fracaso absoluto de construcción, y solo porque hay alguien detrás que está ganando dinero", ha remarcado Suárez. La portavoz de Podemos ha recalcado que existen dos modelos, el de la derecha donde se sitúa el PSOE y el de la izquierda, de vivienda asequible. "El PSOE ha escogido y nosotras también", ha remarcado, a lo que ha mostrado su deseo de que EcoJove no se desarrolle.