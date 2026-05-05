Ecologistas en Acción exige a ArcelorMittal descarbonizar su producción en Asturias

Archivo - Vista de la fábrica de ArcelorMittal en Gijón, Asturias (España). - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

GIJÓN, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La organización Ecologistas en Acción ha remitido una batería de preguntas a la Junta General de Accionistas de ArcelorMittal que se celebra este martes en las que pide a la multinacional que dé explicaciones públicas ante sus accionistas sobre lo que considera "graves incoherencias entre el discurso de sostenibilidad y la realidad de su modelo industrial".

Según una nota de prensa del grupo ecologista, ArcelorMittal es la mayor empresa fabricante de acero en Europa y cuenta con once plantas en España. Ha remarcado, asimismo, que es la cuarta empresa "más contaminante" del Estado y propietaria de la fábrica española "con mayores emisiones", situada en el municipio asturiano de Avilés.

Con respecto al citado informe de sostenibilidad 2025 de la compañía siderúrgica, han considerado que sus planteamientos son "insuficientes" para afrontar la crisis climática y ecológica.

A este respecto, han advertido de que aunque ArcelorMittal destaca reducciones de emisiones en los últimos años y mantiene su objetivo de neutralidad climática en 2050, lleva años "postergando" medidas de descarbonización para las que ha obtenido millones de euros de dinero público y beneficiándose del mercado de emisiones con la entrega de permisos gratuitos, siempre superiores a las emisiones reales, y ayudas por emisiones indirectas.

Ante el avance y los cambios del mercado de emisiones, Ecologistas en Acción ha criticado que la empresa "está presionando para ralentizar mecanismos que pueden apoyar la descarbonización como el ETS con la excusa de la competitividad, mientras sigue incrementando unos beneficios que en 2025 se duplicaron respecto al año anterior", han alertado.

También han cuestionado que los compromisos de la empresa sean realistas y vayan acorde a las medidas tomadas. Entre otras cosas, han apuntado que el informe condiciona buena parte de las inversiones en descarbonización a factores como el precio de la energía o el marco regulatorio.

Para Ecologistas en Acción, este enfoque evidencia una falta de compromiso real. "La emergencia climática exige reducciones drásticas en esta década, no promesas a largo plazo condicionadas a la rentabilidad", han defendido.

Por ello, han pedido saber cuáles son los planes y plazos de la empresa para el cierre de los hornos altos, que la empresa quiere postergar, y cuáles son los planes para las baterías de coque.

De igual modo, han requerido conocer cuándo se prevé la puesta en marcha del horno eléctrico de Gijón y si se va a construir el horno eléctrico de Avilés, que ya ha pasado las evaluaciones ambientales pertinentes, además de preguntar por el DRI de Gijón, inversión pendiente desde 2021.

Por otro lado, la organización ecologista ha sostenido que el informe minimiza los impactos reales sobre la salud y el Medio Ambiente en los territorios donde opera la empresa. "No se están tomando medidas suficientes para la detoxificación de la producción", han recriminado a la multinacional.

Por otro lado, han llamado la atención sobre que el informe de sostenibilidad hace énfasis en el papel del acero en la transición energética, vinculándolo a sectores como las energías renovables, la construcción sostenible o la movilidad eléctrica. Sin embargo, para Ecologistas en Acción, se trata en una acción de 'greenwashing' al intentar vender productos "verdes" sin cambiar el modelo de producción, según los ecologistas.

Además, han mostrado su preocupación por la pérdida de empleos y han remarcado que la transformación del sector no puede pasar por la deslocalización.

Se han referido, en este sentido, al Proyecto Zenith, de traslado de servicios de ArcelorMittal a la India, que afectará a al menos 50 puestos de trabajo en Asturias y a unos 400 o 500 en total.

A juicio del grupo ecologista, este proyecto "no tiene justificación operativa o económica, más allá del ahorro de la empresa al deslocalizar estos puestos a una zona con peores condiciones salariales y laborales".

Con todo, ha indicado que Ecologistas en Acción ha advertido de que seguirá vigilando la actuación de la compañía y ha reclamado que tanto las instituciones públicas como los inversores exijan compromisos climáticos y sociales.

Asimismo, ha exigido transparencia a la multinacional sobre su estrategia climática, sus inversiones reales en descarbonización y sus impactos territoriales, así como un compromiso real con una transición justa que acabe con las emisiones y la contaminación y garantice el empleo digno.