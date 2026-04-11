Ecologistas en Acción exige la "dimisión inmediata de los ex consejeros Nieves Roqueñí y Enrique Fernández

Los ex consejeros de Industria Nieves Roqueñí y Enrique Fernández. - EUROPA PRESS

OVIEDO 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Ecologistas en Acción ha exigido este sábado la la dimisión inmediata de los ex consejeros de Industria, Nieves Roqueñí, actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón y Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, porque a su juicio "no pueden durar ni un día más en sus cargos".

Lo hacen tras conocerse el informe de la Inspección General de Servicio sobre el accidente mortal de la mina de Cerredo y el funcionamiento del Servicio de Minas. "Nos encontramos ante un nuevo episodio que confirma lo que llevamos años denunciando: una gestión marcada por reiterados fracasos y una preocupante falta de rigor que está en la base del accidente que costó la vida hace un año a cinco mineros", destacan.

Ecologistas en Acción asegura que ya denunciaron en 2018 que "Industria siempre animó al fraude con el cierre de la minería, negando que reabrir minas obligaba a devolver las ayudas recibidas para su cierre" e inciden en que en el suroccidente asturiano se ha impulsado con tres consejerías distintas una reapertura minera "sustentada en el uso fraudulento de permisos de investigación, generando falsas expectativas entre los trabajadores y sus familias".

"Todo apunta a que estas iniciativas acabarán en los tribunales y con el cierre de explotaciones, ahora ya sin las ayudas de la década anterior", dicen.

El colectivo responsabiliza directamente a Nieves Roqueñí y a Enrique Fernández de haber alentado y permitido esta situación, y consideran "indecente que se les haya recolocado con altos sueldos en empresas públicas".

Aseguran que "ambos han demostrado sobradamente su incapacidad para gestionar una transición justa y ordenada para las comarcas mineras" y añaden que "en el caso de Enrique Fernández, su trayectoria reciente está marcada además por su insistencia en proyectos fallidos y profundamente cuestionados socialmente, como su obsesión por impulsar la quema de residuos en La Pereda, una propuesta que ha generado un amplio rechazo y que evidencia un modelo energético anclado en el pasado".

"Consideramos que tanto Fernández como Roqueñí, junto a Belarmina Díaz, podrían acabar respondiendo ante la justicia por intentar burlar la legalidad vigente mediante los denominados permisos de Investigación Complementaria", dicen.