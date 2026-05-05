Ecologistas en Acción pide a Canteli que garantice la independencia en las excavaciones en La Vega

Archivo - Terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Ecologistas en Acción ha emitido una nota de prensa en la que solicita al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y al concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta, que permitan a los equipos arqueológicos trabajar "con total libertad, independencia y rigor científico" en las excavaciones que se están desarrollando en el recinto de La Vega, donde se estaría investigando la posible localización del palacio de Alfonso II.

La organización ecologista considera "fundamental" que el Ayuntamiento espere a la conclusión de los trabajos arqueológicos antes de realizar o continuar con el concurso de ideas para el futuro del ámbito. A su juicio, anticipar este proceso podría "condicionar los resultados de la investigación y comprometer la adecuada protección y puesta en valor del patrimonio histórico".

Ecologistas en Acción advierte de que cualquier planificación urbanística debe sustentarse en evidencias científicas sólidas y en el conocimiento completo de los hallazgos, evitando decisiones "precipitadas" que puedan limitar las opciones de conservación del yacimiento.

Asimismo, la entidad ha calificado como "una tomadura de pelo" la exclusión de arquitectos e ingenieros asturianos en un proyecto público de estas características. En este sentido, ha mostrado su apoyo a las críticas formuladas por el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, que ha cuestionado los criterios establecidos para el desarrollo del concurso.

Por último, desde la asociación han insistido en la necesidad de abordar el futuro de La Vega con la "máxima transparencia, rigor técnico y respeto al patrimonio, garantizando que las decisiones respondan al interés general y a la conservación de la memoria histórica de la ciudad".