Ecologistas denuncian que Medio Ambiente sigue adelante con los parques de baterías de Luanco sin atender alegaciones

Archivo - Pancarta en contra de los parques de baterías próximos a viviendas. - COORDINADORA ECOLOXISTA D'ASTURIES - Archivo

OVIEDO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Ecoloxista de Asturies ha denunciado que la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias continúa adelante con la autorización de los dos parques de baterías de Luanco, iniciando el trámite de estudio de impacto ambiental sin atender las alegaciones del colectivo y de los vecinos.

Se trata de los proyectos del parque de baterías Punta del Gayo y Mofosa Bocines en la Vallina en Luanco y sus infraestructuras de evacuación, son dos parques de 3,6 Mw con tres contenedores y 1,6 Mw de capacidad y 2 contenedores el otro, con 4 horas de almacenamiento.

Estos dos parques se suman a otros proyectos que se están tramitando en el municipio de Gozón.

Desde el colectivo ecologista aseguran que "no deja de sorprender que se sigan tramitando estos parques que ya tuvieron miles de alegaciones y un informe en contra de compatibilidad urbanística del Ayuntamiento al estar a escasos 150 metros del barrio de la Vallina de Luanco".

Además consideran "llamativo" los muchos parques de baterías que se siguen tramitando y avanzando en su autorización, en relación al consumo eléctrico regional presente y futuro. Así ya son 23 los parques de baterías autorizados, muy lejos del compromiso de limitar a una capacidad de 300 Mw de almacenamiento que ya se superó hace mucho tiempo.

"Hay que recordar que el Principado reconoce el riesgo de accidentes en las instalaciones de los parques de baterías y su posible incidencia en los perímetros de riesgo asociados a los escenarios de las instalaciones en su entorno, en ese caso con cientos de viviendas y diversos establecimientos deportivos, sanitarios y comerciales", han añadido los ecologistas.