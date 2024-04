Los Ecologistas tachan de "atentado medioambiental" el inicio de las obras en el mirador del alto de la Farrapona

OVIEDO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Ecologista de Asturias se ha mostrado este martes muy crítica con el inicio de las obras en el mirador del alto de la Farrapona que califican de "atentado medioambiental". El colectivo critica que se hayan empezado las obras del mirador "en el momento más importante y más delicado de la fauna para la mayoría de ellas, cuando están en plena época de reproducción".

Indican que este mirador se va a financiar con fondos europeos destinados a la Sostenibilidad y lamentan que se trata de una obra que es de todo, menos sostenible. "No entendemos cómo se permite por parte del Gobierno de Asturias", dicen.

Explican los ecologistas que el área en el que se va a construir ya es la que recibe el mayor número de visitantes del Parque Natural, siendo el acceso principal al único Monumento Natural del Espacio Protegido, el conjunto lacustre de Los Lagos de Somiedo.

La obra se pretende justificar como algo que va ayudar a desestacionalizar el turismo, y que va a repartir a los visitantes que ya la masifican durante los meses de verano a lo largo de los doce meses del año.

"La Farrapona se encuentra a 1.700 metros de altitud, lo que a algunos les parece muy adecuado para que la gente acuda en invierno. Resulta que ese era el problema, que a la gente no le daba por subir allí en enero porque no estaba construido el mirador, no porque hay momentos en los que se acumulan dos metros de nieve", ironizan desde el colectivo ecologista.

Recuerda la Coordinadora que lo más importante es que Somiedo cuenta con las siguientes categorías de protección: Parque Natural, Reserva de la Biosfera, ZEPA, ZEC y, allí en concreto, por ser una zona de alto valor ecológico, una zona catalogada como Monumento Natural, el del Conjunto Lacustre de los Lagos de Saliencia (Lago de la Cueva, Cerveiriz y Calabazosa) y el Lago del Valle, y que el mirador se va a construir en el principal acceso a dicho lugar.

Añaden que en todo el entorno, habitan y crían varias especies de flora y fauna amenazadas, catalogadas en distintas categorías, incluyendo la de "en peligro de extinción", y que algunas de ellas son auténticos emblemas de la zona y el motivo por el que mucha gente visita Somiedo.

"Pues bien, las obras comienzan en el momento más importante y más delicado para la mayoría de ellas, cuando están en plena época de reproducción. Se va malgastar el dinero público que tanto se necesita en otras inversiones para Somiedo", concluyen.