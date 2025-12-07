Ecoloxistes n'Aición d'Asturies denuncia presuntas irregularidades en obras junto al Santuario Virgen de la Cueva

Santuario Virgen de la Cueva - AYUNTAMIENTO DE PILOÑA

OVIEDO, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La organización Ecoloxistes n'Aición d'Asturies ha presentado una denuncia contra el Ayuntamiento de Piloña por "presuntas irregularidades" en la ejecución de obras públicas en el entorno del Santuario Virgen de la Cueva, en la ribera del río La Marea.

La denuncia, ha sido presentada ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC), la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, según han detallado en una nota de prensa.

Según la denuncia, las obras han provocado "la eliminación de vegetación de ribera, la ocupación ilegal del cauce y la alteración de la topografía y aumento de la superficie impermeable", lo que "pone en riesgo la seguridad hidráulica, la conservación del ecosistema y la funcionalidad natural del río, incumpliendo la normativa vigente sobre protección del dominio público hidráulico y gestión de riesgos de inundación".

Ecoloxistes n'Aición d'Asturies ha solicitado "la inspección inmediata, la suspensión definitiva de las obras y la restauración del cauce y la vegetación eliminada". Hasta el momento, ninguno de los organismos denunciados ha emitido respuesta oficial.