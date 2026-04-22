El fast ferry 'Mercedes Pinto' de Baleària inicia sus pruebas en Gijón antes de operar en Canarias

Pruebas de mar del fast ferry 'Mercedes Pinto', de Baleària, en Gijón. - BALEÀRIA

GIJÓN, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La naviera Baleària ha empezado este miércoles, en Gijón, las pruebas de navegación del fast ferry 'Mercedes Pinto', el tercer catamarán con motores duales a gas natural que se está ultimando en el astillero Armon y que la compañía espera recibir durante el mes de mayo.

Según una nota de prensa de la naviera, tiene previsto que este nuevo buque opere en las rutas con Canarias, cuando se cierre la adquisición de los activos de Armas Trasmediterránea en el archipiélago.

Las pruebas de mar iniciadas en este día se prolongarán durante los próximos días e incluyen la validación de la maniobrabilidad, velocidad, estabilidad y comportamiento de los motores, así como el rendimiento de los sistemas energéticos y de navegación.

Asimismo, estas pruebas, que se realizarán tanto a gas natural como con diésel, permitirán también verificar el correcto funcionamiento de los sistemas auxiliares, de seguridad y de propulsión antes de su entrada en servicio.

El nuevo fast ferry, con capacidad para 1.200 pasajeros y 425 vehículos, mantendrá la misma línea de innovación y comodidad que sus catamaranes gemelos de la flota de Baleària: el 'Eleanor Roosevelt' y el 'Margarita Salas'.

El 'Mercedes Pinto' contará con dos cubiertas de salones para butacas, diferentes cafeterías tanto en el interior como en la terraza, zona para niños y acomodaciones pet-friendly, entre otros.

HOMENAJE A UNA MUJER PIONERA

Se ha destacado, además, que el nombre del fast ferry es un homenaje al legado de Mercedes Pinto, escritora y poetisa tinerfeña del siglo XX.

De ella se ha resaltado que desarrolló una aclamada trayectoria como escritora, poetisa, dramaturga, conferenciante y figura cultural en el ámbito hispanoamericano.

Asimismo, Pinto es reconocida internacionalmente por ser una mujer pionera en la defensa de ideales de progreso, justicia social y avance en derechos civiles, donde destaca especialmente su implicación en el reclamo de la modernización de la ley del divorcio.