La economía, el medioambiente y la guerra, las principales preocupaciones de los niños y adolescentes en Asturias

OVIEDO 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado ha acogido este lunes la presentación del cuarto Barómetro de Opinión Infantil y Adolescente realizado por Unicef en España con el fin de promover la participación social de este sector de la población. "Se trata de una herramienta imprescindible para entender cómo se sienten, qué piensan", ha destacado Luis Cortina, en representación de la Junta Directiva de Unicef.

Para esta edición, se han entrevistado a 15.070 niños, niñas y adolescentes de toda España con edades de entre 11 y 18 años y de los cuales en Asturias fueron 740 los entrevistados. En este trabajo conjunto entre la Universidad de Sevilla y el Comité de Unicef España, se ha ido recogiendo su opinión durante el curso académico 2023-2024 respecto a cuestiones relacionadas con la política, con la sociedad, también con sus preferencias, con su bienestar y con su salud mental.

"Este barómetro será el motor para seguir trabajando por una sociedad más justa, más empática y más humana. Escuchar la infancia no es un gesto simbólico, es una responsabilidad, es un deber y es, sin duda, el camino hacia un futuro mejor", ha subrayado Cortina.

Los problemas que más les preocupa son la economía (43%), seguido de la situación política (14%), la contaminación(5%) y el medioambiente, el trabajo y las perspectivas de futuro. Sobre temas políticos, al igual que en las ediciones anteriores, hay un índice muy alto de descontento y una desconfianza importante, pues el 62% reconoce a los políticos, en su mayoría, como corruptos y corruptas, es decir, 2 de cada 3 chicos.

El informe refleja que 3 de cada 10 adolescentes asturianos, el 33,4% de los encuestados, valoran la situación política y económica de España como mala o muy mala, porcentaje que desciende hasta el 11,2% cuando se trata de su percepción a nivel local.

Reconocen no sentirse representados por ellos y al 15% de los entrevistados, no les interesan o los temas políticos no les preocupan. La profesión de político es la peor valorada, siendo la única por debajo del 5 con 4,80 puntos, mientras que la de médico (8,80 puntos) es la mejor valorada, seguida de psicólogo (7,85) y policía (7,80).

En lo que respecta a las preocupaciones que, según los jóvenes asturianos encuestados, tiene la sociedad española en general, un 43% creen que son la economía, un 14 % la situación política, un 5% la contaminación y el medioambiente, y también un 5% el trabajo y las perspectivas de futuro.

En una lista cerrada de cuestiones que les preocupan, en torno al 90% de los adolescentes han manifestado que los abusos sexuales a niños y niñas es su principal preocupación. En esa lista cerrada, también tiene un alto grado de preocupación el hambre y la pobreza, el terrorismo, las guerras, y cuestiones relativas al ámbito educativo, como el acoso escolar, también el descenso de la calidad de la asistencia sanitaria y el rendimiento escolar.

Los adolescentes asturianos declaran tener una confianza muy alta, por encima del 37% en la sanidad pública, en los científicos, en el ejército, en la universidad y en los cuerpos y fuerzas de seguridad. Por el contratio, suspenden o tienen una confianza mucho más baja en los representantes religiosos, el Gobierno del Estado, los partidos políticos y los políticos.

El presidente de la Junta General, Juan Cofiño, ha reivindicado la importancia de considerar a los niños y adolescentes como "sujetos activos de nuestra sociedad" y "formarlos para que sean personas capaces de decidir sobre su propio desarrollo". El parlamento asturiano ha querido convertirse en "un espacio donde la infancia y la adolescencia tengan voz", tomando como marco el Barómetro de Opinión de Unicef, con el objetivo de "sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de escuchar las opiniones de los menores" y "contribuir a una toma de decisiones informada, que tenga en cuenta las experiencias vitales de los niños y adolescentes".

"Sois ciudadanos del presente, sois ciudadanos y ciudadanas del aquí y del ahora. Y por eso debemos escucharos", ha manifestado la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco.