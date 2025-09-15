La EDAR de La Reguerona, tras mejoras por 18 millones de euros, pasa a ser gestionada por la EMA

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán (tercero por la izda), junto a otras autoridades, en la firma del acta de entrega de las obras de mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Gijón Oeste (La Reguerona). - EUROPA PRESS

Morán cifra en 500 millones de euros en inversiones en mejoras de saneamiento, abastecimiento y ciclo del agua

GIJÓN, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha presidido este lunes la firma del acta de entrega de las obras de mejora de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Gijón Oeste (La Reguerona), en Aboño, que, tras una inversión de 18 millones de euros, pasará a ser gestionada por la Empresa Municipal de Aguas (EMA), sociedad del Ayuntamiento gijonés.

Morán, en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la citada firma, ha señalado que con este traspaso de gestión se da un paso más en todo un proceso en el cual la colaboración entre el conjunto de las administraciones, Administración General del Estado, comunidad autónoma y ayuntamientos, ha permitido desplegar un plan de inversiones en Asturias que engloban unos 500 millones de euros, entre obras ejecutadas, en ejecución y proyectos previstos o en marcha.

Ha destacado que, aproximadamente, unos 300 millones de euros se han ido en el ámbito del saneamiento, la depuración, la restauración o mantenimiento de cauces y, del orden de unos 200 millones de euros, son los que van dirigidos al ciclo de abastecimiento de agua.

Para él, con ello se da un salto muy importante a las expectativas que habían planteado no pocos ayuntamientos de la región y el propio Gobierno regional, en la necesidad de dar estabilidad a uno de los elementos que constituyen el ámbito de mayor vulnerabilidad frente a las incertidumbres que el impacto del Cambio Climático supone en estos momentos en el ciclo de agua.

Por ello, ha destacado que gracias a todas estas inversiones pueden decir que abordan una senda de certidumbre al conjunto de los ciudadanos para los próximos 25 años.

Un periodo durante el cual, eso sí, van a tener que seguir trabajando en la modernización de los sistemas integrales del ciclo del agua, especialmente en lo que tiene que ver su digitalización.

"Estamos dando un salto muy considerable en materia de digitalización del ciclo del agua", ha asegurado Morán. Este ha resaltado que Asturias es una de las comunidades autónomas que ha presentado un paquete de proyectos para la digitalización del ciclo vinculados a la aportación de los fondos europeos de recuperación, con fecha de ejecución tope hasta el próximo junio de 2026.

Gracias a ello, según el secretario de Estado, una buena parte del sistema de gestión del ciclo de abastecimiento en la región va a estar digitalizado, "lo cual supone tener una mayor capacidad para la planificación, dar una mayor transparencia para que los ciudadanos conozcan exactamente cómo se gestiona el agua, en su propio beneficio, y, sobre ello, también tener una mayor capacidad", ha destacado.

En cuanto a las inversiones previstas o en ejecución, ha resaltado que hay un paquete importante de inversión en materia de saneamiento y depuración en el municipio de Gozón, así como varias obras, en estos momentos en proceso de planificación, en el municipio de Villaviciosa.

A esto ha sumado que está en marcha la renovación de la depuradora de la estación depuradora de Maqua, en Avilés, y una previsión de tratamiento en la zona de Llanes.

Asimismo, está por culminar algunas actuaciones que están ejecutando en el tramo medio del Nalón y en el municipio de Valdés, así como una más en el municipio de Vegadeo.

Por todo ello, ha incidido en que, prácticamente, en estos momentos, hay obras en ejecución o en redacción de proyecto o licitación, con respecto a la totalidad del territorio de la comunidad autónoma.

Sobre las mejoras en el emisario submarino de Aboño, ha apuntado que la previsión es que se termine el proyecto para febrero del año próximo.

Al acto de la firma han asistido, entre otras autoridades y responsables, la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, el concejal de Urbanismo de Gijón y presidente de la EMA, Jesús Martínez Salvador, la directora general del Agua del Principado de Asturias, Vanesa Mateo, y la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Bárbara Monte.

COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

Martínez Salvador, por su parte, ha destacado que se haya terminado la reforma de esta instalación por la que llevaban esperando mucho tiempo, a lo que ha agradecido la colaboración entre administraciones y también la comprensión de los vecinos.

Especialmente ha hecho mención a que, durante el periodo de ejecución de las obras, han tenido que simultanearse las tareas de explotación de la planta existente, "cuestión que no es siempre fácil, pero que fue solventada por la buena voluntad de las tres partes", ha remarcado.

Una colaboración que ha hecho extensible al saneamiento del curso bajo del río Piles o al proyecto de digitalización del ciclo urbano del agua.

Dicho esto, ha aprovechado la presencia del secretario de Estado para recordarle algunas asignaturas pendientes en la ciudad y, especialmente, también en la zona Oeste.

Entre estos ha citado la finalización de la redacción del proyecto de la estación Intermodal, la alternativa al vial de Jove y, en ese mismo barrio, el buscar la fórmula para hacerse con terrenos de la Autoridad Portuaria de Gijón para construir vivienda de protección. A esto ha añadido el dotar de las redes de agua y alcantarillado en los nuevos desarrollos de Nuevo Gijón, entre otros.

MEJOR CAPACIDAD Y EFICIENCIA

Por parte del Principado, Mateo ha recordado que todo esto viene de un convenio de 1991 y ha puesto en valor la colaboración entre distintas administraciones.

Y si bien ha destacado la inversión realizada en las mejoras de La Reguerona por el Estado, ha remarcado que la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias destina cada año 8.728.000 euros al mantenimiento y explotación de los sistemas de saneamiento de Gijón, una cifra que se eleva a 57 millones en el conjunto de la región.

De estos casi nueve millones de euros, seis millones se destinan al funcionamiento de la depuradora de La Reguerona y 2.728.000 euros a la de El Pisón, en la zona Este.

En cuanto a las actuaciones efectuadas en la depuradora de La Reguerona, según una nota de prensa del Principado, estas han permitido reforzar su capacidad y eficiencia.

Entre las principales mejoras destacan el refuerzo de los sistemas de pretratamiento, la adaptación y ampliación de la línea de tratamiento de fangos, la instalación de nuevos sistemas para reducir los olores y mejorar las condiciones ambientales en las zonas colindantes, la implantación de un sistema de control centralizado avanzado y la ampliación de la instalación eléctrica, que ahora cuenta con un nuevo centro de transformación y un grupo electrógeno de emergencia para garantizar el suministro continuo.

Una vez recibida la infraestructura, el Principado cederá provisionalmente su explotación al Ayuntamiento de Gijón, hasta que se formalice una adenda al convenio.

En este modelo de gestión, el Gobierno de Asturias continuará asumiendo el coste de mantenimiento y explotación de ambas depuradoras: La Reguerona, que pasará a ser gestionada por la administración local, y El Pisón, que seguirá bajo la gestión del Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa).

Ambas estaciones depuran las aguas residuales generadas en Gijón y en varias parroquias limítrofes del concejo de Carreño. Tras su tratamiento, las aguas se vierten al mar en condiciones que garantizan una alta calidad ambiental.

En conjunto, las dos instalaciones tratan más de 35 millones de metros cúbicos de aguas residuales al año. De esa cifra, 22,1 millones corresponden a la depuradora de Gijón Oeste, que da servicio a casi 165.000 habitantes, mientras que la de Gijón Este trata 12,9 millones de metros cúbicos y atiende a una población de más de 110.500 personas.