El edificio Calatrava revive en Oviedo como campus sanitario de la mano de la UAX

Instalaciones de la UAX en la antigua galería comercial de Calatrava en Oviedo. - EUROPA PRESS

OVIEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Alfonso X El Sabio ha iniciado este martes el curso escolar en el nuevo centro inaugurado en la antigua galería comercial de Calatrava, en el barrio de Buenavista. El centro adscrito a la UAX en Oviedo ofrece los grados en Medicina y Enfermería.

En unas declaraciones a los medios, el director de operaciones del Grupo UAX, Luis Couceiro, ha asegurado que la inauguración de su centro en Oviedo representa un "día muy especial" y una "gran oportunidad para toda la juventud" de la ciudad, destacando que para la institución "es un día sin duda de alegría".

Couceiro ha explicado que la plantilla docente está compuesta por investigadores, profesores y doctores que ahora no estaban impartiendo docencia, y que "ha sido una oportunidad para ellos de incorporarse de nuevo".

Por otro lado ha hecho hincapié en la relevancia de la formación práctica desde los primeros cursos, especialmente en el ámbito de la salud, confirmando que se han firmado convenios con hospitales del Servicio de Salud del Principado de Asturias y privados. "Los estudiantes de enfermería en primero ya están en hospitales, muy ilusionados, porque para ellos es muy relevante ya formar parte del mundo sanitario", ha detallado, añadiendo que los alumnos de Medicina se incorporarán a partir de tercero.

En cuanto a la acogida de los estudiantes que se han matriculado y provienen de fuera de Oviedo, el director de operaciones ha explicado que la universidad ha establecido acuerdos para facilitar su alojamiento.

Finalmente, ha reiterado la magnitud del proyecto en términos económicos y de crecimiento futuro, anticipando que la institución continuará expandiéndose. "La inversión total superará seguro los 20 millones de euros", ha concluido, previendo que se necesitará más personal a medida que se abran nuevos cursos y titulaciones.