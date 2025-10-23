EDP amplía Entama y abre la convocatoria a proyectos rurales de Asturias y otras zonas de España y Portugal

Sexta edición de Entama, el programa de EDP de apoyo al emprendimiento local y la dinamización de comunidades rurales. - EDP

La compañía EDP ha iniciado una nueva fase de la sexta edición de Entama, su programa de apoyo al emprendimiento local y la dinamización de comunidades rurales. En esta nueva fase, podrán presentar sus candidaturas proyectos procedentes de nuevas zonas, entre ellas Valdés y Cudillero, en Asturias.

Una de las novedades del proyecto es que por primera vez se desarrolla de forma conjunta en España y Portugal. En total, se incluyen municipios de Burgos, Huesca, Cantabria, Asturias y Lugo, así como de la región del Douro en Portugal.

Desde su creación en 2019, Entama ha apoyado 73 proyectos con una inversión acumulada de 740.000 euros, con ayudas de hasta 20.000 euros por iniciativa. El programa prioriza proyectos innovadores, sostenibles, con impacto positivo en su entorno y liderados por mujeres, además de iniciativas que fomenten el turismo sostenible, la digitalización, la innovación y el aprovechamiento de recursos locales, especialmente en municipios en riesgo de despoblación.

El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 25 de noviembre, y las propuestas serán evaluadas en diciembre, primando su viabilidad, sostenibilidad e impacto territorial. Los resultados se conocerán entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

EDP ha subrayado que esta fase de Entama refuerza su compromiso con la transición energética justa, el desarrollo de comunidades locales y la colaboración entre España y Portugal, impulsando proyectos que contribuyan a un futuro más sostenible, inclusivo y equilibrado.