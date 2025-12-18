EDP firma un Acuerdo de Compra de Energía pionero con una empresa líder en Polonia

Archivo - Planta de EDPR en Polonia - EDPR - Archivo

EDP, compañía energética líder mundial en energías renovables, y Energa, uno de los mayores grupos energéticos de Polonia, han firmado un Acuerdo de Compra de Energía (PPA) para la energía producida por cuatro proyectos operados y en desarrollo por EDP Renewables en Polonia, con una capacidad total de 322 Megawatios.

Con este contrato, uno de los mayores jamás firmados en el país, EDP suministrará a Energa aproximadamente 600 GWh (0,6 TWh) de energía renovable al año a partir de una cartera multitecnológica que combina eólica y solar en dos emplazamientos situados en la región de Wielkopolska.

Según informan desde la compañia, EDP está desarrollando dos instalaciones solares cerca de parques eólicos operativos, creando así dos proyectos híbridos adicionales en Polonia. Se prevé que los proyectos solares entren en funcionamiento en 2026.

Estas instalaciones maximizan la producción renovable utilizando la conexión y capacidad de red disponible con tecnologías renovables complementarias: eólica y solar.

El CEO de EDO Europa, Duarte Bello, ha indicado que "este acuerdo demuestra nuestra capacidad para ofrecer soluciones innovadoras que combinan tecnologías y crean valor para nuestros socios y el sistema energético". "Al integrar eólica y solar bajo el mismo acuerdo a largo plazo, no solo aumentamos la penetración renovable y aseguramos flexibilidad y resiliencia para el futuro, sino que también respondemos a las necesidades cambiantes de nuestros clientes", dijo.

Se espera que la energía producida bajo este PPA evite más de 600.000 toneladas de emisiones de CO2 anualmente, equivalente a retirar aproximadamente 400.000 coches de las carreteras polacas, suministrando así a Energa y sus clientes electricidad limpia y asequible.