EDP firma un PPA renovable con OPmobility que contribuirá a la descarbonización de sus actividades

Archivo - Parque hibrido de Lomillas de EDP. - EDP - Archivo

OVIEDO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

EDP y OPmobility han firmado un contrato de suministro eléctrico que refuerza el compromiso de ambas empresas con la sostenibilidad y la transición energética. Este acuerdo a largo plazo, que ha entrado en vigor este 2026, prevé un suministro anual de electricidad renovable, complementado por un contrato de compra de energía renovable (PPA) procedente de la planta fotovoltaica de Las Lomillas, con una potencia de 36,7 MW.

Según ha informado EDP en nota de prensa, las Lomillas es un parque híbrido que combina energía eólica (49,5 MW) y energía solar fotovoltaica en un mismo emplazamiento, optimizando la red y la producción de energía renovable. EDP es pionera en España y Portugal en este tipo de hibridación, maximizando el uso de sus activos renovables. Este suministro, procedente de Las Lomillas, contará con garantías de origen, lo que asegura que la energía consumida es 100% renovable.

El responsable de la plataforma de Client Solutions para EDP en Iberia, António Araújo, ha explicado que con este acuerdo de compra de energía (PPA), "EDP reafirma su papel como socio estratégico del sector, ofreciendo soluciones innovadoras que contribuyen a la transición energética y al desarrollo de proyectos a largo plazo".

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Recursos Humanos y Sostenibilidad de OPmobility, David Meneses, ha agregado que al garantizar un volumen significativo de energía renovable procedente de un parque solar de referencia para sus operaciones en España, OPmobility "continúa con la descarbonización de sus activos, lo que le ha permitido alcanzar con éxito la neutralidad en carbono en los alcances 1 y 2 en 2025".

"De este modo, el Grupo demuestra que la descarbonización puede llevarse a cabo a unos costes competitivos y refuerza su posición como líder en sostenibilidad en unos mercados de la movilidad en rápida evolución", ha indicado.

Actualmente, EDP cuenta con 1,6 GW de capacidad contratada en acuerdos de compra de energía (PPA) en la península ibérica, dentro de su cartera global de 17 GW en acuerdos a largo plazo con energías renovables. Estos contratos representan compromisos con grandes empresas para suministrar electricidad limpia y estable a largo plazo, lo que refuerza la transición energética del país.

Con esta alianza, EDP "refuerza su papel como socio clave de las grandes multinacionales industriales, ofreciéndoles soluciones solares a medida que se adaptan al tamaño y las características de cada planta en los distintos países".