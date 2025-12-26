EDP moviliza a más de 700 empleados en España en 30 iniciativas de voluntariado durante 2025

Voluntarios de EDP tras escribir cartas con los niños y entregarlas a los mensajeros reales. - EDP

OVIEDO, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los programas de voluntariado de EDP han movilizado en 2025 a más de 700 empleados en iniciativas de carácter social, ambiental y cultural. Según ha informado la compañía, durante el año, se han desarrollado más de 30 proyectos de este tipo.

En concreto, EDP ha impulsado acciones para mejorar la calidad de vida de colectivos vulnerables y promover la igualdad de oportunidades, colaborando con entidades de referencia en el ámbito social. La compañía estaca iniciativas como la colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en campañas de sensibilización y recaudación.

Además, en 2025 se celebró el encuentro 'El poder transformador del voluntariado corporativo: ¡Atrévete a ser voluntario!', con testimonios de voluntarios y entidades sociales como Banco de Alimentos o ASPACE.

Una de las campañas que EDP ha llevado a cabo ha sido la de Navidad de Voluntariado, con más de 500 participaciones en 30 iniciativas solidarias como mercadillos, talleres y recogida de cartas para Reyes Magos, permitiendo entregar regalos y kits de eficiencia energética a hogares vulnerables.

También han llevado a cabo voluntariado ambiental, que apuesta por la conservación y el cuidado del medio natural. Entre las iniciativas destacadas, las jornadas de reforestación y limpiezas de entornos naturales en Asturias, Cantabria, Madrid y otras regiones, fomentando la sostenibilidad y la colaboración con asociaciones locales.

EDP también ha promovido actividades que combinan deporte, inclusión y sostenibilidad. Destaca la jornada de surf solidario en las costas de Asturias y Cantabria, donde dentro de la iniciativa 'Cuando hacemos surf elegimos la tierra' voluntarios y monitores especializados compartieron experiencias con jóvenes con discapacidad, fomentando valores como el trabajo en equipo, la superación personal y el respeto por los océanos.

En la compañia, cada empleado dispone de seis días laborables al año (equivalente a unas 48 horas) para dedicar a causas sociales, ambientales o comunitarias dentro del programa 'Voluntariado EDP'. Este tiempo se puede usar en acciones promovidas por la empresa o en proyectos con instituciones asociadas, siempre que estén alineados con las áreas de actuación definidas.