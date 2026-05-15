EDP organiza una limpieza colectiva de la playa de Los Quebrantos (Soto del Barco) el 18 de mayo

Archivo - Recogida ambiental realizada por voluntariado de EDP. - DANI MORA - Archivo

OVIEDO 15 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía EDP, a través de su programa de 'Voluntariado Corporativo', llevará a cabo el próximo 18 de mayo una jornada de limpieza medioambiental en la Playa de los Quebrantos, en Soto del Barco. Esta acción colectiva tiene como objetivo principal la conservación del entorno natural y la protección de la biodiversidad costera.

Según ha informado la compañía en una nota de prensa, la iniciativa se enmarca dentro de su estrategia de sostenibilidad. En 2025, cerca de 500 voluntarios de la energética participaron en diversas iniciativas sociales, ambientales y culturales, desde reforestaciones hasta campañas de inclusión y deporte.

La jornada no solo está dirigida a los empleados y jubilados de EDP, sino que se ha abierto a la participación de familiares, amigos y miembros de otras organizaciones. Con esta apertura, la empresa busca "maximizar el impacto de la acción" y fomentar la colaboración entre los distintos agentes de la sociedad civil.

La actividad en la playa de Los Quebrantos responde a su singularidad dentro del litoral asturiano y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Soto del Barco. El arenal destaca por aunar la tradición pesquera de la angula con la herencia minera de las cuencas del carbón; de hecho, son los sedimentos de esta actividad los que otorgan a la arena su característico tono oscuro.

Desde la compañía han subrayado que el alto valor natural y cultural de este enclave refuerza la necesidad de impulsar proyectos orientados a su cuidado y mantenimiento a largo plazo.