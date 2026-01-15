EDP, reconocida como una de las mejores empresas del mundo para trabajar en 2026

Archivo - Sede EDP en Oviedo. - DANI MORA - Archivo

OVIEDO 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compañía EDP vuelve a formar parte del grupo de empresas certificadas como Top Employer 2026, con resultados superiores a la media registrada en el mercado global y en el sector energético. Esta distinción, renovada por noveno año consecutivo, "es una prueba sólida de la inversión continua del grupo en evolucionar con las mejores prácticas de gestión de personas para crear un lugar de trabajo cada vez más centrado en los empleados".

Presente en cuatro regiones del mundo (Europa, Norteamérica, Sudamérica y Asia- Pacífico), EDP ha vuelto a ser reconocida este año por Top Employers Institute, lo que según la propia empresa "refuerza la posición del grupo en España, Portugal y Brasil".

En el caso de EDPR, el reconocimiento abarca España, Portugal, Francia, Italia, Polonia, Rumanía, Brasil, Chile, Singapur, Reino Unido, Estados Unidos y, por primera vez, Alemania. Además, al haber sido certificada en ocho países europeos, EDPR también ha recibido el sello Top Employer Europa.

Como parte de este reconocimiento, EDP se sometió a un riguroso proceso de certificación en el que se auditaron alrededor de 250 prácticas de gestión de personas en 20 dimensiones distintas de la experiencia de los empleados. Los resultados indican que la empresa es "un referente en las áreas de organización y transformación, digitalización de recursos humanos y ética e integridad, donde alcanzó la máxima puntuación".

También destaca en el mercado en las dimensiones de rendimiento, gracias a su cultura orientada al desarrollo, al propósito y a la sostenibilidad, atributos clave de su propuesta de valor.

Estos resultados reflejan el compromiso de la empresa por promover un entorno de trabajo ágil, equilibrado y orientado al desarrollo de los empleados, respondiendo también a las tendencias globales emergentes del mercado.

Con más de 30 años de experiencia, Top Employers Institute ha certificado a más de 2.500 organizaciones en todo el mundo y es un referente mundial en el reconocimiento de las mejores prácticas en la gestión de personas.

EDP cuenta con la certificación del Top Employer Institute desde 2018, una certificación que se ha ido extendiendo a nuevas geografías con cada edición, permitiendo el acceso a recomendaciones de expertos, así como a las mejores prácticas y tendencias del mercado, con el objetivo de mejorar la experiencia laboral de los empleados y garantizar que dispongan de las herramientas necesarias para contribuir con su máximo potencial y liderar la transición energética.