EDP y Salt River Project concluyen el proyecto de almacenamiento energético Flatland, en Estados Unidos . - EDP

OVIEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

EDP y Salt River Project (SRP), compañía eléctrica sin ánimo de lucro que presta servicio a más de dos millones de personas en el centro de Arizona, han concluido el proyecto Flatland Energy Storage, un sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) de 200 megavatios (MW) / 800 megavatios hora (MWh).

Según informa la compañía energética, Flatland Energy Storage tiene capacidad para cubrir la demanda eléctrica equivalente a la de 44.500 hogares en Arizona, contribuyendo a garantizar un suministro fiable durante los periodos de mayor demanda y a cubrir las crecientes necesidades energéticas del estado.

Esta iniciativa demuestra la creciente importancia de los proyectos de almacenamiento en baterías a gran escala para mejorar la flexibilidad de la red y reforzar la fiabilidad del suministro eléctrico. Flatland Energy Storage es el mayor sistema de almacenamiento de energía en baterías (BESS) del Grupo EDP.

Flatland Energy Storage generará un impacto económico local y regional de más de 17,3 millones de euros a lo largo de su vida útil, incluyendo ingresos para la Administración local que se destinarán a servicios públicos esenciales e infraestructuras.