EDP y Schneider Electric anuncian su compromiso conjunto para apoyar proyectos de transición justa

Pedro Vasconcelos y Gwnaelle Avice Huet - EDP

OVIEDO 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las compañías EDP y Schneider Electric han anunciado este jueves su compromiso conjunto con el desarrollo de EDGE Transition, una iniciativa global de innovación social diseñada para apoyar a los emprendedores que impulsan una transición energética justa, inclusiva y sostenible.

EDGE Transition se encuentra actualmente en una fase de movilización de socios y busca incorporar a tres nuevos patrocinadores para reforzar su alcance e impacto global.

La iniciativa busca apoyar a emprendedores sociales y organizaciones que trabajan en áreas clave como el acceso a energía limpia, segura y asequible; el aumento de la eficiencia energética; la formación inclusiva y la creación de empleo en el sector energético; y la preservación y restauración del medio ambiente, siempre con el objetivo de generar un impacto social positivo en los mercados y comunidades más desfavorecidos.

Según ha informado EDP, el programa está diseñado para actuar como puente entre la innovación social y el ecosistema empresarial y financiero, ofreciendo mecanismos de incubación y aceleración, mentoría especializada, validación técnica y apoyo al desarrollo empresarial. Su objetivo es capacitar a los emprendedores para que prueben y consoliden sus soluciones, amplíen su impacto y atraigan inversiones.

Con un alcance potencial a nivel mundial, la iniciativa se basa en la colaboración entre múltiples partes interesadas, conectando a emprendedores sociales con empresas energéticas líderes, inversores y socios estratégicos. Los patrocinadores que se unan al programa asumirán un compromiso financiero durante tres años y podrán participar mediante inversiones directas, proyectos conjuntos o la integración de soluciones innovadoras en sus cadenas de valor.

La iniciativa está en consonancia con la estrategia global de impacto social de EDP, Y.E.S. (You Empower Society), que prevé una inversión anual de unos 30 millones de euros hasta 2030 para apoyar más de 500 proyectos de responsabilidad social en diversas zonas geográficas.

Un ejemplo es Entama, un programa de EDP cuya misión es fortalecer las economías locales, estimular la creación de empleo, promover la igualdad de oportunidades y apoyar la retención de población en territorios de menor densidad en Portugal y España.

Según EDP, la presentación de EDGE Transition en Davos, en el marco de la 56a Reunión Anual del Foro Económico Mundial (FEM), subraya la ambición de EDP y Schneider Electric de contribuir activamente al debate internacional sobre el futuro de la energía y el papel de la innovación social en la creación de una transición energética justa, inclusiva y sostenible a nivel mundial.