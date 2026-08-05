EDP y la Unión de Comerciantes firman un convenio para acercar soluciones energéticas a pymes, autónomos y comercios

Representantes de EDP y la Unión de Comerciantes - EDP

OVIEDO 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

EDP y la Unión de Comerciantes de Asturias han firmado un convenio de colaboración para acercar al comercio asturiano una propuesta energética adaptada a las necesidades de pymes, autónomos y pequeños negocios de la región.

A través de esta colaboración, EDP pondrá a disposición de los asociados de la Unión de Comerciantes de Asturias soluciones energéticas orientadas a mejorar su competitividad, eficiencia y sostenibilidad, con el objetivo de acompañar a negocios de todos los tamaños en los nuevos retos energéticos.

"Este convenio nos permite estar más cerca de los comercios, autónomos y pequeñas empresas asturianas, que son una parte esencial de la actividad económica de la región. Queremos acompañarlos con soluciones energéticas sencillas, competitivas y adaptadas a su realidad, para que la transición energética sea también una oportunidad para ellos", señala Carlos Ferreira, director de ventas a negocios en EDP.

Por su parte Fernando Clavijo, gerente de la Unión de Comerciantes de Asturias destaca que "para el comercio asturiano es importante contar con aliados que entiendan sus necesidades y le ayuden a afrontar un contexto energético cada vez más exigente. Este acuerdo con EDP nos permite ofrecer a nuestros asociados una alternativa cercana y pensada para la realidad de sus negocios".

La firma de este convenio ha tenido lugar en el pabellón de EDP en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, donde la compañía presenta este año el concepto 'Asturias ON', una propuesta que invita a descubrir la historia, el presente y el futuro de la energía en Asturias, con espacios dedicados a innovación, sostenibilidad y desarrollo empresarial.

Con esta colaboración, EDP refuerza su papel como aliado energético de las empresas asturianas y avanza en su objetivo de acercar la transición energética al tejido económico local, impulsando soluciones que contribuyan al desarrollo de una Asturias más competitiva, innovadora y sostenible