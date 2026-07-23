Educación abre una consulta pública sobre la norma que permitirá crea la especialidad docente de asturiano

El presidente del Principado, Adrián Barbón, y la ministra de Educación, Milagros Tolón. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha abierto una consulta pública previa sobre la norma que permitirá crear la especialidad docente de lengua asturiana y eonaviego, con el fin de recabar la opinión de las personas y entidades interesadas. El presidente del Principado, Adrián Barbón, y la ministra, Milagros Tolón, alcanzaron el pasado 9 de julio un acuerdo para impulsar esta medida, que ofrece respuesta a una demanda histórica del profesorado asturiano.

Según ha explicado el Principado en nota de prensa, la decisión consensuada entre las dos administraciones "ayudará a mejorar sustancialmente" las condiciones laborales y la estabilidad del personal docente que imparte las lenguas autóctonas. Además, da respuesta a uno de los compromisos recogidos en el Pacto Asturias Educa, suscrito hace un año y concebido como hoja de ruta para fortalecer la escuela pública.

El ministerio ha accedido a la creación de especialidades docentes para aquellas lenguas no oficiales que gocen de protección legal, como ocurre con el asturiano y el eonaviego. Para ello, será necesario modificar tres reales decretos que regulan los cuerpos docentes de Secundaria (2008), el cuerpo de maestros de Infantil y Primaria (2011) y el profesorado de las Escuelas Oficiales de Idiomas (2010).

Una vez completado el expediente de modificación, y emitido el preceptivo informe del Consejo de Estado, el proyecto se elevará a la Comisión General de Secretarios de Estado y al Consejo de Ministros para su aprobación como real decreto y su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Tras el cambio del marco normativo estatal, el Gobierno del Principado podrá iniciar la tramitación de la especialidad, a través de la elaboración de un único decreto para ambas lenguas autóctonas.

En el curso escolar que acaba de finalizar, el sistema educativo asturiano contó con un total de 318 docentes de las dos lenguas autóctonas: 295 de asturiano (211 de Infantil/Primaria y 84 de Secundaria) y 23 de eonaviego (17 de Infantil/Primaria y 6 de Secundaria).